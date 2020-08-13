أكبر خبراء الصحة بأمريكا يشكك في لقاح كورونا الروسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب كبير خبراء الأمراض المعدية في الحكومة الأمريكية، أنتوني فاوتشي، عن أمله في أن تكون روسيا قد أثبتت "بشكل قاطع" أن لقاح فيروس كورونا الذي أعلنت عنه "آمن وفعال".



وأضاف فاوتشي في مؤتمر لقناة "ناشيونال جيوجرافيك" التلفزيونية: "أشك جديا في أنهم سيفعلون ذلك".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فاوتشي قوله إن الولايات المتحدة لديها حاليا نحو 6 لقاحات يجري اختبارها سريريا، لكن وجود لقاح شيء وإثبات أنه آمن وفعال شيء مختلف تماما.

وأضاف: "إذا أردنا أن نخاطر بفرصة الإضرار بكثير من الناس، فقد نبدأ ذلك الأسبوع المقبل".

وأكد أنه سيكون سعيدا إذا كانت فعالية اللقاح تتراوح بين 55 و75% في الولايات المتحدة، لكن من المرجح أن إجراءات الصحة العامة مثل ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ستظل مطلوبة.

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وتابع فاوشي أنه سيكون أمرا جيدا إذا توافر لقاح على نطاق واسع وتراجعت وتيرة العدوى خلال 12 شهرا، مشيرا إلى أنه غير راض عن العمل الجاري من أجل احتواء الجائحة، بسبب عجز الحكومة على مستوى البلاد عن احتواء الفيروس.

يأتي ذلك في حين أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، وفاة 1490 شخصا بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية وهو أعلى رقم للوفيات اليومية منذ حوالي 3 شهور.

ووصل إجمالي وفيات كورونا في الولايات المتحدة إلى 166 ألفا و27 حالة وفاة، منذ بداية الجائحة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز، الخميس.

وفي الوقت نفسه، تم تسجيل 56 ألفا و169 إصابة جديدة بالفيروس في الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى خمسة ملايين و197 ألفا و377 إصابة.