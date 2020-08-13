لايبزيج الألماني يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا المزيد

تأهل فريق لايبزيج الألماني إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه المثير 2-1 على أتلتيكو مدريد الإسباني.

وسيطر الفريق الألماني على المباراة منذ بدايتها، لكنه انتظر للشوط الثاني للتقدم بهدفه الأول عبر رأسية داني أولمو في الدقيقة 50.

واستطاع أتلتيكو معادلة النتيجة في الدقيقة 71، عن طريق ركلة جزاء نفذها البرتغالي جواو فيليكس بنجاح، قبل أن يسجل تايلر أدامز هدف الفوز القاتل قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين فقط.

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وأصبح لايبزيج أول فريق يطيح بالأرجنتيني دييجو سيموني مدرب أتلتيكو من البطولة، دون أن يملك البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي.

وكان رونالدو العامل المشترك في كافة إقصاءات أتلتيكو تحت قيادة سيميوني من دوري الأبطال، إذ أطاح به في أكثر من مناسبة بقميصي يوفنتوس وريال مدريد الإسباني.

وبذلك، ضرب لايبزيج موعدا مع باريس سان جيرمان الفرنسي في نصف النهائي، الذي سيقام على ملعب النور يوم الثلاثاء المقبل.