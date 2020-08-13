شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكى يهزم كورونا بعد 4 أشهر ويخرج من المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مع اقتراب حالات الإصابة بالفيروس التاجي الجديد في كاليفورنيا من 559800 حالة ، خرج رجل أمريكى يبلغ من العمر 31 عامًا من المستشفى بعد محاربة العدوى لمدة 4 أشهر تقريبًا.تم اختبار فرانسيسكو جارسيا ، وهو من سكان شرق لوس أنجلوس وليس له تاريخ من المشكلات الصحية ، بالفيروس في إبريل وتم نقله إلى المستشفى حيث تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي.

قال جارسيا لشبكة CBS لوس أنجلوس: "كانت هناك أشياء كثيرة تدور في ذهني مثل هل سأعيش أو ماذا." "الشيء الوحيد الذي أتذكره هو أنني لم أستطع حتى التنفس بنفس القدر ورأتني أختي واستدعت على الفور سيارة إسعاف.



يحارب فيروس كورونا منذ أبريل

من المتوقع أن يتعافى معظم المرضى المصابين بعد حوالي أسبوعين ، لكن بالنسبة لبعض الأشخاص تستمر العدوى لأكثر من 14 يومًا ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO).

ووفقا لتقرير مجلة "Newsweek" الأمريكية، لم تتحسن حالة جارسيا على الرغم من العلاج الطبي الذي تلقاه للعديد من المضاعفات المرتبطة بـ COVID-19 ، وفقًا لعائلته.

تم نقله في نهاية المطاف إلى المركز الطبي بجامعة لوما ليندا ، حيث أصيب بجلطة دماغية ودخل في غيبوبة طبية، وكان لديه نزيف في دماغه وجهازه الهضمي وكذلك جلطات دموية في ساقيه.

وخرج الأسبوع الجارى من المستشفى حيث استقبلته والدته التي لم يستطع احتضانها منذ أكثر من 85 يومًا، وقال جارسيا: "أنا سعيد فقط بالعودة إلى المنزل وأن أكون مع عائلتي".

Advertisements

بعد معركته الطويلة ، حث جارسيا الجميع ، وخاصة الشباب ، على التعامل مع الفيروس بجدية، وقال لشبكة سي بي إس لوس أنجلوس: "لقد حدث هذا لي ويمكن أن يحدث لشخص يعرفه ويصدقني ، هذا شيء لا تريد أن تمر به".

أشارت دراسة أجرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في يوليو: "يمكن أن يؤدي COVID-19 إلى مرض طويل الأمد ، حتى بين الشباب الذين لا يعانون من حالات طبية مزمنة أساسية".

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: "حتى بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا والذين لا يعانون من حالات طبية مزمنة ، ذكر واحد من كل خمسة تقريبًا أنهم لم يعودوا إلى حالتهم الصحية المعتادة بعد 14 إلى 21 يومًا من الاختبار".

يوجد في ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة في البلاد ، تم الإبلاغ عن ما يقرب من 208600 حالة منها في مقاطعة لوس أنجلوس ، المنطقة الأكثر تضررًا في الولاية ، وفقًا لأحدث تقرير صدر يوم الاثنين عن جامعة جونز هوبكنز.

وأصيب أكثر من 19.8 مليون شخص على مستوى العالم منذ أن تم الإبلاغ عن الفيروس لأول مرة في ووهان ، الصين ، بما في ذلك أكثر من 5 ملايين في الولايات المتحدة ، وقد ورد أن أكثر من 12.1 مليون شخص على مستوى العالم قد تعافوا من العدوى ، في حين توفي أكثر من 731300 ، حتى يوم الاثنين ، وفقًا لتقارير جامعة جونز هوبكنز.