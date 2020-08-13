شكرا لقرائتكم خبر عن كمامة N95 منتهية الصلاحية والمستعملة تمنع جزيئات كورونا مثل الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة JAMA Internal Medicine أن أقنعة N95 المستخدمة والمنتهية الصلاحية قد تكون فعالة مثل الأقنعة الجديدة، وفي هذه الدراسة اختبر الباحثون في جامعة نورث كارولينا الأمريكية قدرة الترشيح لـ 29 نوعًا من أقنعة الوجه التي يشيع استخدامها في المستشفيات، بما في ذلك أقنعة N95 الجديدة والمنتهية الصلاحية والمستخدمة، بالإضافة إلى الأقنعة الجراحية ذات الأربطة.

وأظهرت النتائج، بحسب موقع إنسايدر، أن أقنعة N95 - حتى الأقنعة منتهية الصلاحية والأقنعة التي تم استخدامها مرة واحدة ، تم تطهيرها وإعادة استخدامها - تعمل بشكل أفضل بكثير من الأقنعة الجراحية، حيث تمنع جميع الجسيمات المحمولة في الهواء تقريبًا.

توفر الأقنعة الجراحية ذات الأربطة حماية أفضل من تلك التي تحتوي على "أستيك" أو رباط فى الأذن، على الأرجح لأنها أكثر إحكامًا.

واختبر الباحثون جميع أنواع الأقنعة الـ 29 على متطوع ذكر، بينما اختبرت متطوعة ستة من الأقنعة الأكثر استخدامًا لم تتضمن الدراسة أقنعة قطنية أو باندانات أو أقنعة غير طبية أخرى، حيث كان تركيزها على إعدادات الرعاية الصحية.

لتقييم كل قناع، ملأ الباحثون غرفة بجزيئات الملح المتطايرة حول حجم جزيئات فيروس كورونا الصغيرة، ثم أرسلوا المتطوع مرتديًا هذا القناع.

خلال الدقائق الثلاث التالية، كان المتطوع يكرر سلسلة من الحركات المصممة لتقليد المهام اليومية للعاملين فى الرعاية الصحية: الانحناء لأعلى ولأسفل، والقراءة ، والتواء رأسه من جانب إلى آخر، وتحريك رأسه لأعلى ولأسفل.

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من بين جميع أنواع الأقنعة التي يشيع استخدامها في المستشفيات، كان أداء الأقنعة الجراحية ذات رباط الأذن أسوأ، حيث تحمي المتطوع الذكر من حوالي 40٪ فقط من الجزيئات وقاموا بحماية المتطوعة من أقل من 27٪.

كان أداء الأقنعة الجراحية التي تربط في مؤخرة الرأس أفضل، حيث حجبت ما يقرب من 72٪ من الجسيمات.

وكانت جميع أقنعة N95 (جديدة ، مستعملة مرة واحدة ، منتهية الصلاحية) أفضل من تلك الجراحية.

في كل نشاط ، حجبوا أكثر من 95٪ من الجسيمات في الواقع، حتى الأقنعة منتهية الصلاحية أو تلك التي تم تطهيرها مرة واحدة باستخدام بيروكسيد الهيدروجين وأكسيد الإيثيلين.

ماذا تعني النتائج للعاملين في مجال الرعاية الصحية؟

حذر الباحثون من أن النتائج التي توصلوا إليها قد لا تكون مثالية، لأنهم اختبروا معظم الأقنعة على شخص واحد فقط ، والأقنعة تناسب الأشخاص بشكل مختلف اعتمادًا على شكل رؤوسهم يمكن أن يؤثر ذلك بشكل خاص على مستويات الحماية من الأقنعة الجراحية ، حيث لا يتم تركيبها مثل N95.

لكن من المحتمل ألا تغير أشكال الرأس المختلفة النتيجة العامة للباحثين: وهي أن كل من أقنعة N95 منتهية الصلاحية والمستخدمة بشكل خفيف، بشرط تركيبها وتعقيمها بشكل صحيح ، لا تزال تستحق استخدامها في إعدادات الرعاية الصحية.