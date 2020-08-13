الحصبة الألمانية.. الأعراض وطرق العلاج

الحصبة الألمانية عبارة عن طفح جلدي يظهر على الجسم نتيجة العدوى الفيروسية، وتنتشر العدوى عن طريق رذاذ العطس أو السعال كما يمكن الإصابة بها عن طريق لمس الأنف أو الفم أو العينين ومشاركة أدوات شخص مصاب، وتصيب الأطفال بنسبة أكبر من الكبار ويمكن أن تصاب به الحامل خاصة في الثلث الأول من الحمل.

وفيما يلي أعراض الحصبة الألمانية وطرق انتقالها وعلاجها.





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أعراض الحصبة الألمانية

إنسداد الأنف أو سيلانه.

الشعور بالصداع المستمر.

الشعور بالألم في العضلات.

احمرار والتهاب العين.

حمى خفيفة.

الشعور بالإرهاق والإجهاد.

انتفاخات في الغدد وخاصة التي توجد خلف الأذنين ومؤخرة الرأس.

ظهور الطفح الجلدي باللون الأحمر والذي يبدأ بالوجه، وينتقل بعد ذلك إلى بقية أجزاء الجسم.

مضاعفات الحصبة الألمانية

قد تحدث مضاعفات خطيرة نتيجة الإصابة بالحصبة الألمانية، وقد ذكرها موقع "health line" في النقاط التالية:

الإصابة بالالتهابات الرئوية الجرثومية.

التهاب بالأذن الوسطى مما يتسبب في الشعور بالألم الشديد.

انتشار الطفح الجلدي في جميع مناطق الجسم.

من المضاعفات غير الشائعة، الالتهاب بعضلة القلب، والتى من الممكن أن تتسبب في حدوث أمراض قلبية بعد ذلك.





طرق انتقال الحصبة الألمانية

الانتقال عن طريق العدوى من خلال الاتصال المباشر بشخص مصاب أو استخدام أدواته الشخصية.

ملامسة قطرات من سوائل الأنف عن طريق العطس أو السعال.

ملامسة جسم ملوث برذاذ عطس شخص مصاب.

الانتقال من المرأة الحامل إلى الجنين عبر مجرى الدم.

فترة عدوى الحصبة الألمانية

عند الإصابة بالحصبة الألمانية قد لا تظهر الأعراض إلا بعد 14 إلى 21 يوم من بعد الإصابة بالعدوى، وقد لا يتم ظهور أي أعراض على المصاب.

يتم انتقال العدوى للحصبة الألمانية قبل ظهور الطفح الجلدي بـ 5 أيام إلى 7 أيام تقريبا.

تأثير الحصبة الألمانية على الجنين

عند إصابة الحامل بالحصبة الألمانية وخاصة في الثلاث شهور الأولى من الحمل من الممكن هذا أن يؤثر على الجنين حيث من الممكن أن يصاب الجنين بأحد هذه المشكلات:

حدوث تشوهات بالجسم.

الإصابة بالصمم.

التأثير على العين.

وجود مضاعفات بالقلب.

البطء في النمو.

التعرض إلى الإصابة بالتخلف العقلي.

عند الحالات الأكثر خطورة قد يتعرض الجنين إلى الإجهاض.





علاج الحصبة الألمانية

يتم علاج أعراض الحصبة الألمانية فقط حيث أن الحصبة لا تتطلب سوى علاج منزلي، وتناول فقط العقاقير التي تساعد على خفض حرارة الجسم، والمسكنات للتخلص من الألم بالجسم الناتج عن الحصبة الألمانية، ولكن الحصبة الألمانية تحتاج إلى المكوث في المنزل والالتزام بالراحة مع الابتعاد عن الآخرين منعا لانتقال العدوى، والحرص على كثرة تناول السوائل.

الوقاية من الحصبة الألمانية