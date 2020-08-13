لغز مصدر كورونا.. تايلاند تصطاد الخفافيش

بدأ باحثون في تايلاند جولة في المناطق الريفية في البلاد لجمع أنواع مختلفة من الخفافيش من الكهوف، في مسعى لاكتشاف منشأ فيروس كورونا.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الأبحاث الأولية أشارت إلى أن الخفافيش هي المصدر الأول للفيروس الذي أصاب أكثر من عشرين مليون شخص، وأودى بحياة نحو 748 ألف شخص حول العالم، بحسب إحصاءات جامعة جون هوبكنز، في حصيلة تتزايد يوميا.

كان العلماء قد أعلنوا العثور على فيروس مشابه لفيروس كورونا، في خفافيش حدوة الحصان في مقاطعة يونان جنوب الصين.





ويوجد في تايلاند نحو 19 نوعا من خفافيش حدوة الحصان، لكن الباحثون أشاروا إلى أنهم لم يجروا اختباراتهم عليها للكشف عن الفيروس.

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وأشار التقرير إلى أن الباحثين تسلقوا تلة في متنزه ساي يوك الوطني، ونصبوا شباكهم في محاولة للإمساك بنحو 200 خفاش من 3 كهوف مختلفة.

وأخذ فريق من مركز علوم الأمراض المعدية الناشئة في الصليب الأحمر التايلاندي عينات من لعاب ودم وبراز الخفافيش قبل إعادة إطلاقها، في محاولة لفهم الأمراض التي تحملها الحيوانات.





وتترأس فريق الباحثين سوبابورن واشاربلوسادي، نائبة رئيس المركز، التي تدرس الخفافيش والأمراض المرتبطة منذ نحو 20 عاما، كما كانت ضمن الفريق الذي ساعد تايلاند في تأكيد أول إصابة بفيروس كورونا، خارج الصين.

وتعتقد "واشربلوسادي" أن يتواجد نفس الفيروس المسبب لكورونا في خفافيش تايلاند، قائلة: "الجائحة لا حدود لها، المرض قد يسافر مع الخفافيش، يمكن أن يذهب إلى أي مكان".