شكرا لقرائتكم خبر عن من جديد.. علماء أستراليون يبعثون أملا فى أدوية الملاريا لعلاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى باحثون من جامعة RMIT ملبورن بأستراليا دراسة بحثية على العلاجات المستخدمة في صد هجمات فيروس كورونا، وحددوا استراتيجية يمكن أن توفر الوقت والمال في تطوير الأدوية، من خلال إعادة استخدام العلاجات الحالية لأمراض مثل السرطان والملاريا لتطبيقه المحتمل في مكافحة فيروس كورونا.

ووفقا لتقرير لصحيفة timesnownews، يكافح العالم حاليًا جائحة COVID-19 ، ولكن هناك بعض الأمراض التي كانت موجودة منذ بعض الوقت وتسببت أيضًا في خسائر فادحة في الأرواح على مستوى العالم أحد هذه الأمراض هو الملاريا.

في حين أن العلاجات المضادة للملاريا مثل هيدروكسى كلوروكين أصبحت شائعة جدًا في مكافحة COVID-19 في البداية ، أدت الآثار الجانبية وعدم وجود تحسن كبير من حيث الأعراض لمرضى COVID-19 في النهاية إلى تلاشي الضجة، الآن ، قال فريق من الباحثين إن بعض الاكتشافات في علاج الملاريا يمكن أن تساعد في تسريع COVID-19.

نُشرت الدراسة في مجلة Nature Communications. وفقًا للنتائج ، تعتمد الطفيليات التي تسبب الملاريا بشكل كبير على الإنزيمات الموجودة في خلايا الدم الحمراء للمضيف هذا هو المكان الذي يختبئون فيه ويتكاثرون.

كما وجد أن الأدوية المطورة للسرطان والتي تعمل على تثبيط مثل هذه الإنزيمات يمكن أن تساعد في قتل هذه الطفيليات ، وهي بديل للعقاقير المصممة لقتل الطفيل.

وفقًا للدكتور جاك أديرلي ، الباحث الرئيسي ، وجد التحليل أن إنزيمات الخلية المضيفة ، التي تم تنشيطها أثناء الإصابة ، تكشف عن نقاط جديدة لاعتماد الطفيلي على المضيف البشري.

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وقال "إن هذا النهج لديه القدرة على خفض التكلفة بشكل كبير وتسريع نشر مضادات الملاريا الجديدة والمطلوبة بشكل عاجل".

ووفقا للتقرير فأن الفريق البحثى جاهز الآن للتعاون مع معهد بيتر دوهرتي للعدوى والمناعة بأستراليا للتحقيق في علاجات COVID-19 باستخدام هذا النهج سيتم دعم المبادرة بتمويل من صندوق تسريع البحوث الطبية الفيكتوري

قال البروفيسور بيتر ريفيل في مستشفى ملبورن الملكي ، كبير العلماء الطبيين في معهد دوهرتي والقائد في أبحاث التهاب الكبد B ، إن النهج الذي طوره فريق البحث كان مثيرًا حقًا يمكن أن يمهد الطريق للعلاجات المحتملة في فيروس كورونا.

وقال: "لقد أثبت هذا نجاحه بالنسبة لمسببات الأمراض البشرية الأخرى ، بما في ذلك الملاريا وفيروس التهاب الكبد الوبائي سي ، وهناك الآن احتمالات حقيقية للغاية لاستخدامه لاكتشاف أهداف دوائية جديدة للالتهاب الكبدي بي وكوفيد19".