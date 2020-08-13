شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجب أن تحصل على لقاح الأنفلونزا وسط جائحة فيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب فيروس كورونا في متلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة في توقف العالم، حيث انتشر بنشاط في 188 دولة ومنطقة، وأصابت العدوى الفيروسية حتى الآن أكثر من 20.55 مليون شخص وأودت بحياة أكثر من 748 ألف شخص.

ويؤكد خبراء الصحة العامة وفقا لتقرير مجلة "Vaccine"، أنه مع تطور جائحة COVID-19 ، أصبح الحصول على لقاح الإنفلونزا أكثر أهمية هذا الخريف من أي وقت مضى.



لقاح البرد وكوورنا

يقول خبراء الصحة من المنظمة الوطنية للصحة العامة ، ومستشفى أندرياس سيغروس ، وجامعة كابوديستريان في اليونان ، إن حقن الإنفلونزا تهدف إلى تقليل خطر الإصابة بالإنفلونزا وهو أمر بالغ الأهمية ، لا سيما في الخريف أو الشتاء القادم عندما يبدأ موسم الأنفلونزا عادةً.

يمكن لموسم الأنفلونزا السيئة مع ارتفاع عدد حالات الاستشفاء ، جنبًا إلى جنب مع جائحة COVID-19 المستمر ، أن يثقل كاهل المستشفيات في جميع أنحاء البلاد ، والدول الأخرى، وإذا اشتد موسم الأنفلونزا هذا العام ، فقد يعني ذلك المزيد من حالات دخول المستشفى وحتى الوفيات.



الانفلونزا و COVID-19 الانفلونزا و COVID-19 في أواخر عام 2019 ، تم الإبلاغ عن مرض شبيه بالإنفلونزا والالتهاب الرئوي في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي في الصين، والآن ، بعد 8 أشهر ، في ظل غياب لقاح أو دواء فعال للمرض ، ارتفعت حصيلة حالات العدوى العالمية.

وتشمل البلدان الأخرى التي سجلت أعدادًا كبيرة من الإصابات البرازيل ، مع أكثر من 3.16 مليون إصابة ، والهند ، مع أكثر من 2.32 مليون حالة ، وروسيا ، أكثر من 900 ألف حالة .

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من المتوقع أن يتجاوز الطلب على أنظمة الرعاية الصحية هذا العام بكثير متطلبات الرعاية الطبية خلال مواسم الأنفلونزا وحدها، ويرتبط هذا بعوامل مثل - انتقال فيروس -CoV-2 من إنسان لآخر أكثر انتشارًا مقارنة بالإنفلونزا، ولا تزال نسبة كبيرة من السكان عرضة للإصابة ، ومعدل إماتة COVID-19 أعلى بكثير.

كتب المؤلفون في المقال ، "إن وفيات COVID-19 أكبر بـ 9.5-44.1 مرة من تلك المسجلة خلال أسبوع الذروة لوفيات الإنفلونزا خلال مواسم الإنفلونزا السبعة الماضية في الولايات المتحدة ، بمتوسط ​​20.5 ضعفًا" ، مضيفين أن الطلب قد يكون أسوأ بالنسبة للدول التي يوجد فيها انتشار محدود لفيروس كورونا خلال الموجة الأولى من تفشي المرض ، مثل اليونان.



التطعيم الإجبارييدعو المؤلفون مسؤولي الصحة العامة في جميع أنحاء العالم إلى رفع معدلات امتصاص لقاح الأنفلونزا ، مع التركيز على الفئات المعرضة للخطر وموظفي الرعاية الصحية، ويجب أن تكون لقاحات الإنفلونزا إلزامية في هذه المجموعات لأن موسم الشتاء القادم قد يتسبب في كارثة إذا ارتفع عدد حالات الإنفلونزا إلى جانب حالات COVID-19. التطعيم الإجبارييدعو المؤلفون مسؤولي الصحة العامة في جميع أنحاء العالم إلى رفع معدلات امتصاص لقاح الأنفلونزا ، مع التركيز على الفئات المعرضة للخطر وموظفي الرعاية الصحية، ويجب أن تكون لقاحات الإنفلونزا إلزامية في هذه المجموعات لأن موسم الشتاء القادم قد يتسبب في كارثة إذا ارتفع عدد حالات الإنفلونزا إلى جانب حالات COVID-19.

يمكن أن تظهر الإنفلونزا و COVID-19 بأعراض مشابهة وهناك فرصة للإصابة بعدوى مشتركة ، حيث يمكن أن تؤدي الحالات الشديدة إلى مضاعفات وحتى نتائج مميتة.

ويستهدف COVID-19 والإنفلونزا أيضًا نفس الفئات المعرضة للخطر ، مثل كبار السن ، والذين يعانون من حالات طبية أساسية ، والأشخاص الذين يعانون من السمنة ، وأولئك الذين يعيشون في مرافق الرعاية طويلة الأجل.