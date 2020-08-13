شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات بإدراج الحوامل والمرضعات فى تجارب اللقاحات ضد فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر باحثون من المملكة المتحدة وجهات نظرهم، حول إدراج النساء الحوامل في التجارب السريرية للقاحات ضد فيروس كورونا الجديد والتحديات ذات الصلة التي يمثلها هذا.

ووفقا لمقالهم بعنوان "إدراج النساء الحوامل في تطوير لقاح COVID-19" ، في مجلة "The Lancet Infectious Diseases، كتب الفريق عن انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم حتى تم إعلانه جائحة في 11 مارس 2020 من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO).

وأوضحوا أنه لا تزال هناك مؤلفات علمية غير كافية حول تأثير الفيروس COVID-19 على النساء الحوامل والأجنة والرضع، ومن المقالات العلمية المتاحة ، وجدوا أن حدوث الولادات المبكرة (قبل 37 أسبوعًا من الحمل) كانت تصل إلى 22 % بين النساء الحوامل المصابات بفيروس COVID-19، وكان معدل الولادة القيصرية بين الحالات الإيجابية لـ 48 % .



اللقاحات والتجارب على الحوامل والمرضعات

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يبلغ معدل قبول الأمهات الحوامل المصابات بـ COVID-19 في وحدة العناية المركزة مع مضاعفات حوالي 7 %، وأوضح الباحثون أن معدل قبول النساء غير الحوامل في وحدة العناية المركزة كان 4 %، وكان من بين الأطفال المولودين لأمهات مصابات بـ COVID-19 ، معدل القبول في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة 1.9 %.



بحث يشمل الأمهات الحوامل بحث يشمل الأمهات الحوامل عادةً ما تستبعد التجارب والبحوث السريرية ، عند تجربة عقاقير أو لقاحات جديدة ، النساء الحوامل والمرضعات خوفًا من التأثير السلبي على الطفل.

وقال الباحثون إنه لهذا الغرض ، تم إدراج المبادئ التوجيهية من قبل "أخلاقيات أبحاث الحمل للقاحات والأوبئة ومجموعة عمل التقنيات الجديدة في عام 2019". وكتبوا أن هذه المبادئ التوجيهية توفر الخطوط العريضة لـ "التأهب والبحث والاستجابة للحوامل واللقاحات ضد التهديدات الوبائية الناشئة".



لماذا يجب إشراك الأمهات الحوامل في التجارب؟أوضح الباحثون أن اللقاحات ضد مسببات الأمراض الناشئة حديثًا ، مثل CoV-2 ، قد تستخدم "الأحماض النووية ، والناقلات الفيروسية ، والمواد المساعدة الجديدة"، وكتبوا أن هذه لم تخضع لتجارب سريرية بين النساء الحوامل، وبالتالي فإن الأدلة التي تثبت سلامتها وفعاليتها بين النساء الحوامل محدودة، كما أن إمكانية الوصول إلى الأدوية وأنظمة العلاج التجريبي محدودة بين الأمهات الحوامل المصابات بأمراض خطيرة. لماذا يجب إشراك الأمهات الحوامل في التجارب؟أوضح الباحثون أن اللقاحات ضد مسببات الأمراض الناشئة حديثًا ، مثل CoV-2 ، قد تستخدم "الأحماض النووية ، والناقلات الفيروسية ، والمواد المساعدة الجديدة"، وكتبوا أن هذه لم تخضع لتجارب سريرية بين النساء الحوامل، وبالتالي فإن الأدلة التي تثبت سلامتها وفعاليتها بين النساء الحوامل محدودة، كما أن إمكانية الوصول إلى الأدوية وأنظمة العلاج التجريبي محدودة بين الأمهات الحوامل المصابات بأمراض خطيرة.

وتشير هذه العوامل إلى أنه ينبغي اعتبار النساء الحوامل مرشحات للتدابير الوقائية ، والتي يعتبر التطعيم المعيار الذهبي لها، موضحين أن الأمهات الحوامل لديهن استجابة مناعية متغيرة، وبالتالي لا يمكن افتراض فعالية اللقاح في منع العدوى بين النساء الحوامل بناءً على البيانات المتاحة من النساء غير الحوامل.