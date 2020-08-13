شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية تكشف كيف يحدث شلل بالجهاز المناعى في حالات COVID-19 الشديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يعرف العلماء والباحثون بعد لماذا يمرض بعض الناس حقًا من COVID-19 ، والبعض الآخر لا يمرض، والآن ، كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة ستانفورد للطب، عن انحرافات وهفوات مناعية يبدو أنها توضح الفرق بين الحالات الشديدة والحالات الخفيفة لـ COVID-19.

قد ينبع هذا الاختلاف من كيفية استجابة نظام المناعة الفطري القديم التطوري لدينا لـ -CoV-2 ، الفيروس الذي يسبب المرض، حيث يتواجد الجهاز المناعي الفطري في جميع المخلوقات من ذباب الفاكهة إلى البشر ، ويستشعر بسرعة الفيروسات ومسببات الأمراض الأخرى، وبمجرد حدوث ذلك ، فإنها تشن هجومًا فوريًا ، وإن كان عشوائيًا إلى حد ما، عليها تتأهب الخلايا "الحادة" المستهدفة بدقة أكبر ، ولكنها أبطأ في التحرك ، والتي تنتمي إلى فرع مختلف من قوات الدفاع عن مسببات الأمراض في الجسم ، وهي الخلايا التكيفية بالجهاز المناعي.

قال بالي بوليندران ، دكتوراه ، أستاذ علم الأمراض وعلم الأحياء الدقيقة والمناعة بجامعة هونج كونج وكبير مؤلفي الدراسة التى نشرت بمجلة " science ": "تكشف هذه النتائج كيف ينحرف جهاز المناعة أثناء عدوى فيروس كورونا ، مما يؤدي إلى مرض شديد ، وتشير إلى أهداف علاجية محتملة".



كيف يسبب فيروس كورونا الشلل جهاز المناعة

3جزيئات مشتبه بها 3جزيئات مشتبه بها

قام الباحثون بتحليل الاستجابة المناعية لدى 76 شخصًا مصابًا بـ COVID-19 و 69 شخصًا سليمًا، ووجدوا مستويات معززة من الجزيئات التي تعزز الالتهاب في دماء مرضى COVID-19 المصابين بأمراض خطيرة، قد ثبت أن 3 من الجزيئات التي حددوها مرتبطة بالتهاب الرئة في أمراض أخرى ولكن لم تظهر سابقًا في عدوى COVID-19.

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ووفقا للباحثين، يمكن أن تمثل هذه الجزيئات الثلاثة ومستقبلاتها أهدافًا علاجية جذابة في مكافحة COVID-19"، حيث يختبر الآن الإمكانات العلاجية لحجب هذه الجزيئات في النماذج الحيوانية لـ COVID-19.



بقايل الفيروس والشلل المناعيوجد العلماء أيضًا مستويات مرتفعة من الحطام البكتيري ، مثل الحمض النووي البكتيري ومواد جدار الخلية ، في دم مرضى كوفيد -19 المصابين بحالات خطيرة، و كلما زاد الحطام ، زاد مرض المريض وزادت المواد المسببة للالتهابات المنتشرة في دمه. بقايل الفيروس والشلل المناعيوجد العلماء أيضًا مستويات مرتفعة من الحطام البكتيري ، مثل الحمض النووي البكتيري ومواد جدار الخلية ، في دم مرضى كوفيد -19 المصابين بحالات خطيرة، و كلما زاد الحطام ، زاد مرض المريض وزادت المواد المسببة للالتهابات المنتشرة في دمه.

تشير النتائج إلى أنه في حالات COVID-19 الشديدة ، فإن المنتجات البكتيرية الموجودة عادةً فقط في أماكن مثل الأمعاء والرئتين والحلق قد تشق طريقها إلى مجرى الدم ، مما يؤدي إلى بدء الالتهاب المعزز الذي ينتقل إلى جميع النقاط عبر الدورة الدموية. .

لكن الدراسة كشفت أيضًا أنه ، على نحو متناقض ، أصبحت الخلايا الرئيسية للجهاز المناعي الفطري في دماء مرضى COVID-19 مشلولة بشكل متزايد مع تفاقم المرض، فبدلاً من إثارة هذه الخلايا اليقظة بسبب وجود الفيروسات أو البكتيريا ، ظلت بطيئة وظيفياً.

إذا كانت مستويات الدم المرتفعة من الجزيئات المعززة للالتهابات تجعل مرضى COVID-19 بعيدون عن أولئك الذين يعانون من حالات أكثر اعتدالًا ، لكن خلايا الدم لا تنتج هذه الجزيئات ، فمن أين تأتي؟ يعتقد الباحثون أنها تنشأ في الأنسجة في مكان ما في الجسم - على الأرجح رئتي المريض ، موقع الإصابة.

وقال بوليندران: "أحد الألغاز الكبيرة لعدوى COVID-19 هو أن بعض الناس يصابون بمرض حاد ، بينما يبدو أن آخرين يتعافون بسرعة". "الآن لدينا بعض الأفكار حول سبب حدوث ذلك."