شكرا لقرائتكم خبر عن جريدة صينية: العثور على فيروس كورونا بأجنحة دجاج مستوردة من البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت الجريدة الصينية "SCMP"، أن السلطات في مدينة شنتشن بجنوب الصين ، كتشفت وجود فيروس كورونا على سطح أجنحة الدجاج المجمدة المستوردة من البرازيل، ويتم اختبار عناصر أخرى مماثلة في المدينة، ووفقا لتقرير الجريدة، فقد تم العثور على العينة إيجابية للفيروس خلال اختبارات العينة الروتينية في منطقة Longgang، وتم تأكيدها خلال إعادة الفحص من قبل المدينة ومركز قوانجدونج للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في اليوم التالي، وقال بيان رسمى، إن جميع الأفراد الذين ربما يكونون على اتصال بالمنتج خضعوا لاختبارات، وتم مراقبة جهات الاتصال الوثيقة بالعينة ، وتم اختبار جميع المنتجات المخزنة ، ووجدت جميعها سلبية للفيروس.



السلطات الصينية تجد فيروس كورونا على أجنجة الدجاج القادم من البرايزل

بالإضافة إلى ذلك ، يتم تتبع جميع المنتجات المباعة ، ويتم تعقيم مناطق التعبئة والتخزين للمنتجات المماثلة.

وكانت هناك حوادث متفرقة حيث تم العثور على الفيروس على الأسطح أو عبوات الأطعمة المستوردة، وقالت السلطات في مدينة يانتاى الساحلية بشرق الصين ، الثلاثاء ، إنه تم اكتشاف الفيروس على عبوات المأكولات البحرية المجمدة المستوردة.

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في الشهر الماضي ، تم اكتشاف الفيروس أيضًا على العبوة وفي حاوية من الجمبري المجمد المستورد ، لكن رئيس سلامة الأغذية قال إن الاكتشاف لا يعني أن الفيروس يمكن أن ينتقل عن طريق تغليف المواد الغذائية.

وأجرت السلطات المزيد من اختبارات فيروس كورونا على الأغذية المستوردة بعد عودة ظهور حالات Covid-19 في بكين في منتصف يونيو المرتبطة بسوق للمواد الغذائية، حيث تم العثور على الفيروس التاجي على لوح تقطيع يستخدم لاستيراد السلمون، وقال الخبراء إن السمكة نفسها من غير المرجح أن تحمل الفيروس.

كما أصدرت لجنة الصحة الوطنية أيضًا إرشادات أمس الأربعاء، تؤكد على الحاجة إلى الحماية الشخصية في أكشاك المأكولات البحرية في جميع أنحاء البلاد، وتتضمن المتطلبات إنشاء مراقبة النظافة والصحة في الأسواق الرطبة ، وتعقيم المعايير في الأماكن العامة وتحسين النظافة الشخصية وإجراءات الطوارئ.

اقترح علماء الفيروسات أيضًا أنه يجب على العملاء تنظيف المكونات قبل الطهي والتأكد من طهي الأطعمة جيدًا لقتل فيروس كورونا وغيره من الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض.