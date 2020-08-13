شكرا لقرائتكم خبر عن البسترة حل مناسب لتعطيل نشاط فيروس COVID-19 فى لبن الأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجد فريق من الباحثين الطبيين أن البسترة في لبن الأم تعطل الفيروس المسبب لـ COVID-19 ، مما يؤكد أن عمليات بنك الحليب كانت آمنة طوال الوباء، وستظل آمنة في المستقبل أيضًا.

الدراسة التي نُشرت هذا الشهر في مجلة طب الأطفال وصحة الطفل " Journal of Pediatrics and Child Health" كانت شراكة بين جامعة نيو ساوث ويلز وفريق متعدد التخصصات من الصليب الأحمر الأسترالي Lifeblood Milk.

ووفقا للدراسة، هناك 5 بنوك لبن الإنسان في أستراليا، ومع تطور جائحة COVID-19 ، تواصل بنوك الحليب هذه توفير حليب الثدي المتبرع به للأطفال الخدج الذين يفتقرون إلى الحصول على حليب أمهاتهم، و يتم فحص المتبرعين بحثًا عن الأمراض ، ويتم اختبار الحليب وبسترته للتأكد من أنه آمن للأطفال الضعفاء طبيًا.



بسطرة لبن الأم وفيروس كورونا

وقال المؤلف الرئيسى "بينما لا يوجد دليل على أن الفيروس يمكن أن ينتقل عن طريق حليب الأم ، هناك دائمًا خطر نظري ،"لقد رأينا في الأوبئة السابقة أن إمدادات اللبن البشري المتبرع المبستر (PDHM) قد تنقطع بسبب اعتبارات السلامة ، ولهذا أردنا أن نثبت أن PDHM يظل آمنًا."

في هذه الدراسة ، عمل الفريق في مختبر PC3 التابع لمعهد Kirby لإصابة كميات صغيرة من حليب الثدي المجمد والطازج بشكل تجريبي من متبرعين بحليب دم الحياة الصحي.

"قمنا بعد ذلك بتسخين عينات الحليب - المصابة الآن بـ SARS-CoV-2 - إلى 63 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة لمحاكاة عملية البسترة التي تحدث في بنوك الحليب ، ووجدنا أنه بعد هذه العملية ، لم تحتوي على أي معدية ، حية الفيروس ".

"تظهر النتائج التي توصلنا إليها أن فيروس -CoV-2 يمكن تعطيله بشكل فعال عن طريق البسترة."

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وأضاف مؤللف الدراسة ووكر: "كمية الفيروس التي نستخدمها في المختبر أعلى بكثير مما يمكن العثور عليه في حليب الأم من النساء المصابات بـ COVID-19 - لذلك يمكننا أن نكون واثقين حقًا من هذه النتائج".

توضح الدكتورة لورا كلاين ، الزميلة البحثية ومؤلفة الدراسة الأولى في Lifeblood Milk ، أن الغرض من البحث هو تقديم دليل وراء ما توقعه الناس بالفعل.

وقالت : "من المعروف جيدًا أن البسترة تؤدي إلى تعطيل العديد من الفيروسات ، بما في ذلك فيروسات كورونا التي تسبب السارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية".

"تتوافق هذه النتائج أيضًا مع دراسة حديثة أفادت بأن CoV-2 قد تم تعطيله عن طريق المعالجة الحرارية في بعض السياقات."



التخزين البارد لا يعطل الفيروساختبر الباحثون أيضًا ما إذا كان تخزين -CoV-2 في لبن الإنسان عند 4 درجات مئوية أو -30 درجة مئوية سيؤدي إلى تعطيل الفيروس ، وهي المرة الأولى التي قيمت فيها دراسة استقرار فيروس SARS-CoV-2 المصابة تجريبياً في لبن الإنسان تحت ظروف شائعة وهى شروط التخزين. التخزين البارد لا يعطل الفيروساختبر الباحثون أيضًا ما إذا كان تخزين -CoV-2 في لبن الإنسان عند 4 درجات مئوية أو -30 درجة مئوية سيؤدي إلى تعطيل الفيروس ، وهي المرة الأولى التي قيمت فيها دراسة استقرار فيروس SARS-CoV-2 المصابة تجريبياً في لبن الإنسان تحت ظروف شائعة وهى شروط التخزين.

وأوضح الباحثون أن التخزين البارد لم يؤثر بشكل كبير على الحمل الفيروسي المعدي خلال فترة 48 ساعة"، بينما أدى تجميد الحليب إلى انخفاض طفيف في الفيروس الموجود ، ما زلنا نتعافى من الفيروس القابل للحياة بعد 48 ساعة من التخزين."

ويوضح الباحثون إن حقيقة أن -CoV-2 كان مستقرًا في حليب الأم المبرد أو المجمد يمكن أن يساعد في توجيه الإرشادات حول التعبير الآمن وتخزين الحليب من الأمهات المصابات بـ COVID-19.

توصي منظمة الصحة العالمية بحليب الثدي المتبرع به عندما لا يتوفر حليب الأم لتقليل مخاطر بعض التحديات الصحية التي يمكن أن يواجهها الأطفال الخدج. قدم Lifeblood Milk الحليب لأكثر من 1500 طفل ولدوا قبل الأوان في 11 وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في جميع أنحاء نيو ساوث ويلز وجنوب أستراليا وكوينزلاند منذ إطلاقه في عام 2018.