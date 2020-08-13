شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف: مضاعفات كورونا للأطفال تحدث نتيجة لتغيرات بخلايا الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون بجامعة برمنجهام الإنجليزية أن مرضًا موصوفًا حديثًا يحدث عند الأطفال ومرتبطًا بـفيروس كورونا له تغيرات كبيرة في خلايا الدم البيضاء، وهو اكتشاف قد يسمح للأطباء بتقييم حالة مرضاهم الصغار بشكل أفضل والتنبؤ بمقاومتهم للعلاجات الحالية.

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية المتلازمة الالتهابية متعددة الأنظمة عند الأطفال المرتبطة مؤقتًا بعدوى كورونا هي مرض جديد يشترك في بعض السمات مع مرض كاواساكي ، فضلاً عن متلازمة الصدمة السامة.

قام الخبراء بفحص عينات الدم من الأطفال الذين تم قبولهم في مستشفى برمنجهام للأطفال أثناء إغلاق فيروس كورونا في المملكة المتحدة ، واكتشفوا أن هناك تغيرات كبيرة في الخلايا الوحيدة نوع من خلايا الدم البيضاء في المرضى الذين يعانون من متلازمة ما بعد الصدمة ومرض كاواساكي.

ونشر علماء وخبراء في الرعاية الصحية من المملكة المتحدة وأيرلندا نتائجهم في مجلة medRxiv. العلمية.

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علق الدكتور بارني شوليفيلد ، استشاري العناية المركزة للأطفال من مؤسسة NHS التابعة لمستشفى برمنجهام للنساء والأطفال قائلاً: "الأطفال المرضى الذين يتم إدخالهم إلى وحدات العناية المركزة على مستوى العالم مع المتلازمة الالتهابية يحتاجون إلى بحث عاجل لفهم هذه الحالة النادرة، ولكن من المحتمل أن تغير الحياة أجرى فريق جامعة برمنجهام تحليلًا جديدًا ومتعمقًا بسرعة لتحديد الأهداف المحتملة للعلاج ستساعد الأساليب المتطورة المستخدمة في المستقبل الأطفال المتأثرين بـفيروس كورونا .

عادة ما يتسبب فيروس كورونا ، في عدوى تنفسية خفيفة لدى الأطفال والشباب ومع ذلك ، في حالات نادرة ، يصاب الأطفال لاحقًا بـ PIMS-TSيعانون من الحمى والالتهاب ودليل على فشل الأعضاء مما يؤدي إلى خلل في وظائف القلب وانخفاض ضغط الدم وصدمة تهدد الحياة.

يشترك الاصابه بالمتلازمة الالتهابية في السمات السريرية مع مرض كاواساكي وهو التهاب في الأوعية الدموية يؤثر في الغالب على الأطفال دون سن الخامسة يمكن أن يسبب مرض كاواساكي التهابًا في عضلة القلب إذا ترك دون علاج وهو السبب الرئيسي لأمراض القلب المكتسبة لدى الأطفال في الدول المتقدمة.