شكرا لقرائتكم خبر عن CNN: توفير اللقاح الروسى المضاد لفيروس كورونا لمختلف الدول بحلول نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كيريل ديميترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF)، إن لقاح فيروس كورونا Covid-19 الروسي، سيكون متاحًا للدول الأخرى بحلول نوفمبر، وذلك وفقا لما ذكره موقع CNN الإخبارى، وأضاف ، كيريل ديميترييف "إن السلامة هي جوهر اللقاح"، موضحا، نعلم أن التجارب مستمرة، وسننشر البيانات في أغسطس وسبتمبر لإثبات ذلك، وأشار الموقع، إلى أنه تم تطوير اللقاح من قبل معهد الجمالية ومقره موسكو، ولم يمر اللقاح بعد بتجارب المرحلة الثالثة الحاسمة التي سيتم إعطاؤها لآلاف الأشخاص، كما لم تنشر روسيا أي بيانات علمية بشأن اختباراتها ولا تستطيع CNN التحقق من سلامة اللقاح أو فعاليته المزعومة.

وقال ديميترييف: "سيكون انتشار التطعيم في روسيا تدريجيًا، حيث لن نمنحه لعشرة ملايين شخص غدًا"، مضيفًا أن العاملين الطبيين في الخطوط الأمامية، والأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا سيكونون أول من يأخذون اللقاح طواعية.

وفي أعقاب النشر الشامل المخطط له بين الروس في أكتوبر، قال ديمترييف، إن اللقاح سيتم توفيره لدول أخرى في حوالي نوفمبر، وادعى أنهم تلقوا بالفعل طلبات مسبقة لمليار جرعة من اللقاح، حيث وقعت ولاية بارانا البرازيلية اتفاقية تعاون لاختبار اللقاح.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية لشبكة" CNN "، إن البرازيل على علم بجميع دراسات اللقاح قيد التطوير وتضمن أنه بمجرد وصولها إلى لقاح أثبت فعاليته ضد فيروس كورونا Covid-19 ، سيتمكن البرازيليون من الوصول إليه.

Advertisements

كما أيد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي دراسات فيروس كوفيد -19 الروسية ، قائلاً في إفادة صحفية يوم الاثنين إنه سيتطوع لأخذ الجرعة الأولى من اللقاح في الأماكن العامة، وفقًا لشبكة CNN التابعة لشبكة CNN الفلبينية.

وجاءت تصريحاته بعد أن عرضت موسكو إمداد الفلبين باللقاح، وبحسب ما ورد قالت وزارة الصحة الفلبينية إن مسؤوليها يجرون محادثات مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي، بشأن الجرعات وإنشاء معامل تصنيع في الفلبين، لكن الرئيس قال إن أي لقاح يجب أن يمر عبر العمليات المحلية وموافقة هيئة الأغذية والأدوية الفلبينية.

وأعلن ديمترييف، يوم الأربعاء، إن لقاح فيروس كورونا الروسي سيتم طرحه تدريجياً على الأشخاص المعرضين لمخاطر عالية قبل بدء التطعيم الشامل للروس في أكتوبر.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الموافقة على لقاح لفيروس كورونا يوم الثلاثاء، واصفا إياه بأنه "الأول من نوعه في العالم"، وسط قلق مستمر وتساؤلات دون إجابة حول سلامته وفعاليته.