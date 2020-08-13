شكرا لقرائتكم خبر عن هل الحشيش "بيطول" الشعر؟.. اعرفي الرأى العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت الكثير من المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن دور الحشيش.. تلك المادة المخدرة في علاج مشاكل الشعر المختلفة مثل: تساقط الشعر، فما حقيقة هذا الأمر؟ وهل الحشيش يعالج تساقط الشعر فعلاً أم أنها خرافات لا أساس لها من الصحة؟.. تابع السطور التالية لتعرف الإجابة.



زيت الحشيش للشعر

يخلط الكثير من الناس بين الحشيش المادة المخدرة التي تستخرج من نبات القنب الهندي وبين زيت الحشيش وهو زيت يتم استخراجه من القنب أيضاً لكن يختلف عن المادة المخدرة.

هناك أنواع للزيوت المستخرجة من نبات القنب الأول هو زيت CBD أو كانابيديول وزيت بذور القنب ويسمى " hemp seed oil".

ما هو زيت بذور القنب أو زيت الحشيش

بحسب موقع "Health line" أن زيت hemp هو عضو في أنواع نبات "القنب ساتيفا" وهو نوع مختلف عن نبات الماريجوانا .

زيت بذور القنب هو زيت أخضر صافٍ مصنوع من بذور القنب الباردة إنه يختلف عن الكانابيديول (CBD) ، وهو مستخلص ينتج من أزهار وأوراق القنب.

لا يحتوي زيت بذور القنب عادةً على مادة رباعي هيدروكانابينول الكيميائية (THC)، والتي توفر نسبة عالية مرتبطة باستخدام الماريجوانا.

يقال إن زيت بذور القنب له العديد من الفوائد الصحية، من بينها أنه يحمي الشعر من التلف.



فوائد الحشيش للشعر

فوائد زيت الحشيش للشعر

لا يوجد الكثير من الأبحاث السريرية حول فوائد استخدام زيت بذور القنب على شعرك، ويمكن أن نجد فوائد صحية لزيوت أخرى للشعر،-ويعتقد البعض أن هذه قد تنطبق أيضًا على زيت بذور القنب فعلى سبيل المثال، وفقًا لمقال بحثي صدر عام 2015، يمكن لبعض الزيوت - مثل زيت جوز الهند- أن تلعب دورًا في حماية الشعر من التلف عن طريق:

-منع الكثير من الماء من أن يمتصه الشعر

-يساعد على منع تغلغل بعض المواد في بصيلات الشعر

-منع تكسر الشعر عن طريق تعزيز تزييت جذع الشعر.

-يمنع تقصف الشعر بتقليل قوة تمشيط الشعر الرطب



فوائد الحشيش للشعر

زيت بذور القنب يحتوى على أوميجا 3 وأوميجا 6 ومضادات الأكسدة للشعر

تعتبر أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية جيدة للشعر عند تناول زيت بذور القنب كمكمل غذائي عن طريق الفم، حيث يحتوي زيت بذور القنب على الكثير من الاثنين.

على سبيل المثال ، وجدت دراسة أجريت عام 2015 تحسنًا في قطر وكثافة شعر المشاركين الذين تناولوا مكملات أوميجا 3 وأوميجا 6 عن طريق الفم على مدار ستة أشهر.

اكتشف الباحثون في الدراسة أيضًا أن أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية مع مضادات الأكسدة تمنع تساقط الشعر لدى المشاركين الذين تناولوها.



زيت الحشيش

ماذا يوجد في زيت القنب؟

يحتوي زيت بذور القنب على نسبة 3: 1 من أحماض أوميجا 6 إلى أوميجا 3 الدهنية الأساسية كما أنه يحتوي على كميات أصغر من ثلاثة أحماض دهنية أخرى غير مشبعة: حمض لأوليك ، وحمض ستيريدونيك ، وحمض جاما لينولينيك.

تحتوي ملعقة كبيرة من زيت بذور القنب على 14 جرامًا من الدهون ، و 1.5 جرامًا من الدهون المشبعة ، و 12.5 جرامًا من الدهون المتعددة غير المشبعة.

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يشمل زيت بذور القنب أيضًا:

-مضادات الأكسدة ، مثل فيتامين هـ

-كاروتين

-فيتوستيرول

-الفسفوليبيدات

-الكلوروفيل

إلى جانب كميات متواضعة من الحديد والزنك ، يحتوي زيت بذور القنب أيضًا على عدد من المعادن ، بما في ذلك:

-الكالسيوم

-المغنيسيوم

-كبريت

-البوتاسيوم

-الفوسفور



زيت الحشيش CBD

على الرغم من عدم وجود بحث سريري محدد لدعم ادعاءات البعض لفوائد زيت الحشيش للشعر، فإن مؤيدي استخدام زيت بذور القنب للشعر، سواء تم تطبيقه موضعيًا أو مكملًا غذائياً ، يشيرون إلى أن الزيت سوف يعمل على:

-ترطيب الشعر

-تحفيز نمو الشعر

-يقوي الشعر

تستند هذه الاقتراحات إلى أدلة غير مؤكدة وأبحاث عن زيوت مماثلة يبدو أنها مفيدة للشعر.