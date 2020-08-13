شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية توصى بتأجيل زيارة طبيب الأسنان إلا للضرورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظمة الصحة العالمية إنه يجب على الناس تأجيل فحوصات الأسنان والفم غير الضرورية والتي تتطلب زيارة عيادة طبيب الأسنان، بما في ذلك الفحوصات الدورية والتنظيف والرعاية الوقائية، نظرًا لأن مواعيد طبيب الأسنان تتضمن اتصالًا وثيقًا بين المريض والطبيب، فضلاً عن الإجراءات التي ترسل جزيئات مجهرية في الهواء، فإن هذه الزيارات "عالية الخطورة" في نشر فيروس كورونا.

ووفقًا لإرشادات جديدة صادرة عن منظمة الصحة العالمية يمكن أن ينتشر كوفيد 19، المرض الذي يسببه الفيروس التاجي، عندما يتم استنشاق جزيئات الفيروس أو امتصاصها من خلال العين أو الأنف كما يمكن أيضًا أن ينتشر من خلال تلوث السطح، بحسب موقع إنسايدر.

تأجيل موعد فحص الأسنان حتى إشعار آخر

وقالت منظمة الصحة العالمية، يجب على الأشخاص تأجيل هذه الزيارات حتى يكون هناك انخفاض كافٍ في معدلات انتقال كوفيد 19، أو إذا أعطى مسئولو الصحة الضوء الأخضر لزيارات طبيب الأسنان قبل ذلك الحين.

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وقالت منظمة الصحة العالمية، إن أمكن، يجب على المرضى والأطباء الاعتماد على الطب عن بعد لتشخيص وعلاج مشاكل صحة الفم.

حالات الضرورة لزيارة طبيب الأسنان

الاستثناءات الوحيدة لضرورة زيارة طبيب الأسنان هي الزيارات الطارئة للعدوى الفموية، والنزيف في الفم الذي لا يزول، والصدمات في الفم، وآلام الفم الشديدة التي لا يمكن علاجها بمسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية.

بالنسبة للجراحات والمواعيد العاجلة لصحة الفم، اقترحت منظمة الصحة العالمية على الأطباء فحص المرضى بحثًا عن أعراض كورونا المحتملة مسبقًا ، وإبقاء المرضى على بعد 3 متر على الأقل من الطاقم الطبي قبل الإجراء، والعمل في منطقة جيدة التهوية كما يجب على الأطباء والموظفين الطبيين والمرضى ارتداء الأقنعة قدر الإمكان.