شكرا لقرائتكم خبر عن السمنة المفرطة تعرضك لدخول المستشفى بنسبة 70٪ إذا أصبت بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة بريطانية جديدة أن زيادة الوزن يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا الشديدة بنسبة 40%، وكذلك فإن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة أكثر عرضة بنسبة 70 % للدخول إلى المستشفى بسبب كوفيد 19، بحسب ما ذكرت جريدة "ديلي ميل" البريطانية.





وحلل الباحثون بيانات أكثر من 300 ألف شخص، انتهى بهم المطاف في المستشفى مع فيروس كورونا في ذروة الوباء.

ووجدوا أن الوزن الزائد مرتبط بـ "احتمالات أعلى" للدخول إلى المستشفى، ويزداد بما يتماشى مع مؤشر كتلة الجسم (BMI) - نسبة الطول إلى الوزن، كما أن كونك نحيفًا جدًا يزيد من المخاطر مقارنةً بشخص يتمتع بوزن صحي، ولكن بهامش أقل بنسبة 6%.

سعى الفريق، بقيادة جامعة كوليدج لندن، إلى البناء على دراسات سابقة أصغر حجمًا والتي سلطت أولاً الضوء على العلاقة بين الوزن وفيروس Covid-19.

أدت المخاوف إلى تحقيق أجرته Public Health England ، والذي قال الشهر الماضي إنه وجد أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أكثر عرضة بثلاثة أضعاف للوفاة من كوفيد 19 من أولئك الذين يتمتعون بوزن صحي.

النتائج مثيرة للقلق لأن اثنين من كل ثلاثة بالغين في بريطانيا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة ، مما يعرضهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

أطلق رئيس الوزراء بوريس جونسون الشهر الماضي استراتيجية جديدة لمعالجة السمنة في أعقاب عدد الوفيات في بريطانيا - وهو الأعلى في أوروبا.

تعد بريطانيا واحدة من أكثر الدول بدانة في أوروبا ولديها الآن أكبر عدد من الوفيات بسبب كوفيد -19.

حذر مؤلفو الدراسة: "نظرًا لأن أكثر من ثلثي المجتمع يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، فمن المحتمل أن يمثل هذا عامل خطر رئيسيًا للإصابة الشديدة بـ Covid-19''.

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من خلال نماذجهم المعدلة، وجد الباحثون "كانت هناك زيادة خطية في خطر الإصابة بـ Covid-19 مع زيادة مؤشر كتلة الجسم ''.

أصبح واضحًا من الوزن المرتفع بشكل طفيف، حيث أن الأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم فوق 25 لديهم مخاطر أعلى بنسبة 40 % للدخول إلى المستشفى بعد الأخذ في الاعتبار العمر والجنس - وهما عاملان مستقلان لخطر الإصابة بـ Covid-19.

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من السمنة المفرطة (مؤشر كتلة الجسم من 30 إلى 35) ، كان الخطر أعلى بنسبة 70 %.

وأولئك الذين يعانون من السمنة المفرطة (مؤشر كتلة الجسم أكثر من 35) ، زادت احتمالات دخولهم المستشفى بأكثر من الضعف.

الأشخاص الذين يعانون من نقص الوزن، مع مؤشر كتلة الجسم أقل من 18.5 ، لديهم خطر متزايد بنسبة 6% للإصابة بفيروس Covid-19 الشديد مقارنة بأولئك الذين يتمتعون بوزن صحي.

كانت المخاطر لا تزال قائمة، لكنها ليست عالية ، بعد الأخذ في الاعتبار عددًا من عوامل الخطر مثل التدخين وتناول الكحول والتعليم والعرق والسكري وارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

يقيس مؤشر كتلة الجسم طول الشخص ووزنه لمعرفة ما إذا كان وزنه صحيًا.

بالنسبة لمعظم البالغين ، يتراوح مؤشر كتلة الجسم المثالي بين 18.5 و 24.9.