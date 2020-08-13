شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ طفلة صينية بجراحة عقب ابتلاعها عملة معدنية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنقذ الأطباء فتاة صينية صغيرة بعد ابتلاعها عملة معدنية أثناء اللعب في المنزل، حيث نقلت إلى المستشفى بعد أن بدأت في التقيؤ والشعور بالغثيان، حيث كانت يمكن أن تتعرض للاختناق والموت حيث كتب لها النجاة.

وكشفت صورة الأشعة السينية أن العملة المعدنية عالقة في حلقها المريض، حيث أحضرها والدها الطفل إلي مستشفى ناننينج للطب الصيني التقليدي في مقاطعة قوانجشي.

وذكر تقرير للمستشفى أن الفتاة الصغيرة ، الملقبة ببي باي ، كانت تقيم في المنزل مع جدتها حيث بلعت عملة معدنية من فئة يوان واحد من طاولة قبل أن تلاحظ الجدة ما حدث.

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وأوضح التقرير، أن اعتمادًا على إصدار العملة ، يبلغ عرض عملات اليوان الواحد حوالي 25 ملم (0.98 بوصة)، واتصل الجد على الفور بوالدي الطفلة الذين هرعوا بعد ذلك إلى المنزل للاطمئنان على ابنتهم قالت الأم للمستشفى في وقت لاحق: "لقد استمرت في التقيؤ بعد أن ابتلعت العملة المعدنية ولكنها لم تستطع إخراج العملة".

وأشار التقرير، أنه عقب إجراء التصوير المقطعي للطفلة، اكتشف الأطباء الجسم المعدني الموجود في الجزء العلوي من المريء، وقرر الجراحون على الفور إجراء عملية طارئة لإزالة العملة المعدنية من حلق الطفل.