شكرا لقرائتكم خبر عن 8 علامات أن طفلك يعانى من مرض السكرى النوع الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض السكري من النوع الأول مرض مناعي ذاتي يحدث عندما يتوقف بنكرياس الشخص عن إنتاج الأنسولين، وهو الهرمون الذي يتحكم في مستويات السكر في الدم ومن خلال التشخيص والعلاج المبكر لمرض السكري من النوع الأول، يمكن للأطفال البقاء خارج المستشفى، ولكن التشخيص المتأخر يمكن أن يؤدي إلى مرض يهدد الحياة ويمكن أن يؤدي إلى احتياج الطفل إلى الدخول إلى وحدة العناية المركزة، بحسب موقع مدرسة الطب بجامعة كارولاينا الشمالية "UNC".

أكد الطبيب على كاليكجلو، أستاذ طب الأطفال في كلية الطب بجامعة كارولينا الشمالية ومتخصص طب الغدد الصماء والسكري عند الأطفال "إذا تمكنا من تشخيص الطفل بعد وقت قصير من بدء الأعراض، فإنهم سوف يصبحون في حالة جيدة ، ولكن إذا جاءوا بعد ظهور الأعراض لديهم لمدة ستة أسابيع أو أكثر ستكون حالتهم أصعب".

إن معرفة العلامات التحذيرية لمرض السكري من النوع الأول أمر بالغ الأهمية

أعراض مرض السكري من النوع الأول عند الأطفال

1. كثرة التبول والتبول في الفراش

إذا بدأ طفلك في الذهاب إلى الحمام أو تبليل السرير بشكل متكرر على الرغم من أنه مدرب على استخدام المرحاض، فقد تكون هذه علامة على أن كليتيه تعملان لوقت إضافي لطرد السكر الزائد في الدم.

2. العطش الشديد

إذا كان طفلك يشرب أكثر من المعتاد، وإذا كان الماء لا يروي عطشه ، فقد يكون هذا بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم.

3. الجوع الشديد

عندما لا يتم تنظيم السكر في الدم بشكل صحيح، فإنه يرسل رسائل متضاربة إلى الدماغ حول الحاجة إلى الطعام قد تكون علامة حمراء إذا كان طفلك يعاني من الجوع الشديد حتى بعد تناول الوجبة.

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4. ضعف وتعب

عندما لا يتمكن السكر من الوصول إلى الخلايا لتوفير الطاقة، فإن ذلك يمكن أن يجعل الشخص المصاب بالسكري يشعر بالضعف والتعب إذا لم يتمكن طفلك من إبقاء عينيه مفتوحتين بعد تناول الوجبة، فقد تكون علامة على أن جسم طفلك يعاني من ارتفاع نسبة السكر في الدم.

5. رؤية ضبابية

يمكن أن يتسبب السكر العالق في الدم في تورم عدسة العين، مما يجعل من الصعب تركيز العينين إذا وجد طفلك أن الكتب أو شاشات الكمبيوتر أو الأجهزة المحمولة تدخل وتخرج عن نطاق التركيز في أوقات مختلفة خلال اليوم ، فقد تكون هذه علامة مبكرة على مرض السكري.

6. فقدان الوزن غير المبرر

إذا كان طفلك يأكل أكثر ولكنه يفقد الوزن، أو إذا كان طفلك يأكل نفس الكمية ويعاني من فقدان الوزن المفاجئ، فقد يكون ذلك علامة تحذيرية لمرض السكري.

7. رائحة الفم الكريهة

إذا كانت رائحة أنفاس طفلك تشبه رائحة الفواكه ، فقد يشير ذلك إلى زيادة السكر في الدم.

8. تقلبات المزاج

إذا بدا طفلك في حالة مزاجية أو مضطربة أكثر من المعتاد ويعاني من بعض هذه الأعراض الأخرى ، فقد يكون مرض السكري سببًا محتملاً.