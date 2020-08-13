شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تبدأ إنتاج لقاح فيروس كورونا الروسى أواخر عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خورخي كالادو، رئيس معهد التكنولوجيا تيكبار(Tecpar) في البرازيل، إن البرازيل يمكن أن تبدأ إنتاج لقاح "سبوتنيك V" Sputnik V ، لفيروس كورونا الروسي الصنع ضد فيروس كورونا الجديد ، في موعد لا يتجاوز النصف الثاني من عام 2021، وذلك وفقا لوكالة تاس الروسية، وأضاف كالادو: قد تبدأ البرازيل في إنتاج اللقاح الروسي في النصف الثاني من عام 2021، ومع ذلك، أشار إلى أن الحكومة البرازيلية قد تستورده مباشرة في وقت سابق إذا كان اللقاح معتمدًا ومسجلًا في البرازيل.

وأشارت وكالة تاس الروسية، إلى أن التجارب السريرية للقاح الروسي ستبدأ في غضون شهر، موضحة، أن معهد تيكبارTecpar يهتم بإنتاج اللقاح، ولكن سيتطلب ذلك استثمارات رأسمالية تصل إلى 80 مليون ريال برازيلي (حوالي 15 مليون دولار) من مستثمرين أجانب، أو مسؤولين فيدراليين، حيث أن الإجراءات القانونية ستستغرق حوالي 10 إلى 20 يومًا، إذا قامت الهيئات الفيدرالية بتسجيل اللقاح، فسيتم البدء في الاختبار.

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وأشارت الوكالة إلى أنه قبل بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، سيقوم الباحثون في معهد بارانا للتكنولوجيا (Tecpar) بتحليل جميع الوثائق المتاحة حول المراحل السابقة من الاختبارات التي أجريت في روسيا، مضيفا "سيتم ذلك وفقا للمعايير الوطنية والدولية".

وفي 11 أغسطس، أصبحت روسيا أول دولة تسجل لقاحًا لفيروس كورونا، والذي أطلق عليه اسم Sputnik V. أبلغ وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن اللقاح الذي ابتكره مركز أبحاث جماليةGamaleya الفيدرالي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة أظهر فعاليته وسلامته على نتائج التجارب السريرية.

ووفقًا لوزارة الصحة الروسية، تُظهر التجربة أن مثل هذه اللقاحات قادرة على تطوير مناعة طويلة الأمد تستمر لمدة تصل إلى عامين.