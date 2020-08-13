الدخن من أنواع الحبوب التي تفيد الصحة ويدخل الدخن في العديد من الأنظمة الصحية الهامة، حيث أنه يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية، ومنها الألياف ومضادات الأكسدة مما يفيد في الوقاية من الأمراض،

وفيما يلي أهم فوائد الدخن الصحية.





فوائد الدخن للصحة

السيطرة على السكر بالدم

يحتوي الدخن على الألياف والسكريات غير النشوية والتي تعتبر من الكربوهيدرات غير القابلة للهضم، مما يساعد على التحكم في مستويات السكر بالدم، وقد أثبتت الدراسات أن المصابين بمرض السكري عند تناولهم الدخن على وجبة الإفطار يساعدهم على التقليل من معدل السكر.

التقليل من الكوليسترول

تناول الدخن مفيد للتقليل من معدل الكوليسترول حيث أن الدخن يحتوي على الألياف القابلة للذوبان المفيدة لذلك، كما أنها تساعد على التقليل من مستويات الدهون الثلاثية مما يساعد على الحماية من الأمراض القلبية والتقليل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.





Advertisements

حماية الجهاز الهضمي

تناول الدخن يساعد على الحماية للجهاز الهضمي إذ أنه مفيد للتخلص من الإمساك والانتفاخات والغازات، وهذا لأنه مهم لعمل الجهاز الهضمي فضلا على أنه يساعد على علاج قرحة المعدة وحماية الكبد والكلى من الأمراض.

التخفيف من أعراض الربو

أثبتت الدراسات وفق ما ذكره موقع "health line" أن تناول الدخن يساعد على التقليل من أعراض الربو وخاصة لدى الأطفال كما أنه يحسن صحة الجهاز التنفسي.

التخلص من سموم الجسم

يحتوي الدخن على مضادات الأكسدة والفينولات المهمة للتخلص من السموم في الجسم، كما أنه يحتوي على الكركمين وحمض الإيلاجيك والكيرستين الهامة للتأثير على النشاط الأنزيمي لأجهزة الجسم مما يدفعها للتخلص من السموم.





الوقاية من فقر الدم

الدخن غني بالحديد وحمض الفوليك والتي تساعد على الوقاية من فقر الدم، كما أنه يعزز تكوين خلايا الدم الحمراء، والحفاظ على مستوى الهيموجلوبين بالدم.

الوقاية من الأمراض المزمنة

يحتوي الدخن على مضادات الأكسدة بما في ذلك الكيرستين والسيلينيوم وحمض البانتوثنيك والتي تساعد على حماية الجسم من التعرض إلى الجذور الجذور الحرة، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من المعادن مثل البوتاسيوم والماغنسيوم والإجهاد التأكسدى مما يساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة.