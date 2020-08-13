شكرا لقرائتكم خبر عن «سبيس إكس» تنتج 120 قمراً صناعياً شهرياً لخدمة الإنترنت الفضائية «ستارلينك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعمل شركة سبيس اكس على توسيع مشروع الإنترنت الفضائي بسرعة من خلال بناء 120 قمراً صناعياً كل شهر. على الرغم من أن بقية العالم ربما يكون قد تباطأ بسبب قيود فيروس كورونا المختلفة للإقامة في المنزل، يبدو أن شركة إيلون ماسك عازمة على تكثيف طموحاتها لتمهيد طريقة جديدة للناس على الأرض للاتصال بالإنترنت.

وبحسب موقع Screenrant يريد الملياردير التكنولوجي إيلون ماسك، الدخول في عصر رقمي جديد ويمكنه عمله مع سبيس اكس والأقمار الصناعية ستارلينك أن يفعل ذلك تمامًا. في حين أن ستارلينك ليست أول خدمة إنترنت تعتمد على الأقمار الصناعية، فإن المشروع يسير على الطريق الصحيح ليصبح مزود الإنترنت الكبير. وتتطلع أمازون أيضًا إلى الوصول إلى هذا السوق المحتمل من خلال مشروعها Kupier وهدفها إطلاق 3236 قمراً صناعياً. بالنظر إلى سبيس اكس، تكون هذه الأقمار الصناعية في مدار منخفض، مما يجعلها مرئية بالعين المجردة وخاصة لأنها ستشكل الأبراج. على الرغم من أن رؤيتها قد تكون مؤقتة، إلا أن ماسك يريد جعل الأبراج غير مرئية للتلسكوبات. وتريد سبيس اكس في النهاية من الناس شراء هوائيات ذاتية المعايرة من شأنها توصيل المستخدمين بالخدمة ومساعدة المستهلكين في الحصول على سرعة إنترنت 1 جيجابيت في الثانية.

وفقًا لـ CNBC أكد ماسك مؤخرًا أن سبيس اكس تقوم الآن ببناء 120 قمرًا صناعيًا إضافيًا من ستارلينك كل شهر لتلبية شبكتها المكونة من 120.000 قمر صناعي صغير. وأطلق مشروع ستارلينك بالفعل 600 قمر صناعي، ومن المفهوم أن الشركة استثمرت 70 مليون دولار في إنتاج محطات المستخدم. ويعد معدل التطور هذا ملحوظًا حيث أن قدرة الشركة على تصنيع 120 جهازًا شهريًا هي أسرع 20 مرة من صاحب الرقم القياسي السابق. والكلمة الرئيسية هنا هي السرعة ومن المرجح أن تساعد وتيرة سبيس اكس الشركة في تحقيق هدفها. عند الحديث عن ذلك، ومن المفهوم أن سبيس اكس قد طلبت من هيئة الاتصالات الفيدرالية (FCC) معرفة ما إذا كان بإمكان الشركة الحصول على إذن لزيادة عدد محطات المستخدم إلى خمسة ملايين. وكانت سبيس إكس تطلق في السابق 60 قمرا صناعيا كل شهر، وبينما يبدو أن 60 قمرا صناعيا كل شهر عدد جيد، أعربت سبيس إكس أيضًا عن رغبتها في الحصول على مركبة إطلاق ستارشيب«Starship launch» حتى تتمكن من حمل وإطلاق ما يصل إلى 400 قمر صناعي من ستارلينك. على مستوى المستخدم، يستعد البعض بالفعل للمشاركة في إجراء ستارلينك بعد ظهور تفاصيل الإصدار التجريبي الخاص بالشركة، وفي إطار الإعداد للاختبار التجريبي العام.

يُظهر مستوى التزام سبيس اكس تجاه هذا المشروع، وإذا سار كل شيء كما هو مخطط له، يمكن أن توفر شبكة الأقمار الصناعية الناتجة خدمات الإنترنت للناس في جميع أنحاء العالم، وليس الأمريكيين فقط وقد يعني هذا أن العالم سيشهد جودة جديدة لخدمات الإنترنت وإمكانية وصول أكبر إلى المعلومات في أماكن لم تكن ممكنة من قبل. على سبيل المثال، قد يكون لدى الأفراد في المناطق النائية أو الفقيرة موارد لم تكن متاحة من قبل. لا يمكن لمبادرات مثل ستارلينك أن تجعل الوصول إلى الإنترنت أكثر سهولة فحسب، بل يمكنها أيضًا المساعدة في تقليل الفجوة الرقمية في نفس الوقت. وبشكل عام تعمل سبيس اكس بسرعة لتغيير العالم من خلال هذا المشروع.