بلجيكا: فرض وضع الكمامة في منطقة بروكسيل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 أغسطس 2020 06:13 مساءً - منذ 38 دقيقة

وكان وضع الكمامة الزاميا منذ 11 تموز في معظم الأماكن العامة المغلقة لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 12 عاما.

ويفسر تعميم فرض وضع الكمامة في 19 بلدية في المنطقة بارتفاع عدد الإصابات إلى أكثر من 50 لكل مئة ألف نسمة خلال أسبوع، بحسب بيان الحكومة.

وأوضح البيان أن “معدل الإصابة في بروكسيل بلغ الأربعاء 12 آب 2020 متوسط 50 إصابة بوباء كوفيد-19 لكل مئة الف نسمة خلال الأيام السبعة الماضية”.

واضافت الحكومة: “لذلك اصبح وضع كمامة تغطي الأنف والفم إلزاميا لأي شخص يبلغ من العمر 12 عاما وأكثر في الأماكن العامة والأماكن الخاصة التي قد يرتادها الناس في جميع أنحاء منطقة بروكسيل-العاصمة”.

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ولن يفرض ذك في الوقت الراهن على مناطق المقاطعتين الأخريين في بلجيكا: فلاندر الناطقة بالهولندية (شمال) ووالونيا الناطقة بالفرنسية (جنوب).

ويستثني التعميم بعض الحالات في بروكسيل.

وأشار إلى أن وضع الكمامة ليس إلزاميا “عند ممارسة الرياضة، والقيام بأعمال تتطلب جهدا بدنيا كبيرا على الطرق العامة، وبالنسبة الى الأشخاص الذين يعانون إعاقة تمنعهم من وضع الكمامة أو غطاء للوجه”.

وفي بلجيكا التي يبلغ عدد سكانها 11,5 مليون نسمة، تجاوز عدد الإصابات أمس عتبة ال75 ألفا منذ ظهور الوباء. وبلغت الحصيلة 75008 وتسجل زيادات جديدة منذ تموز.