أضرار التوقف المفاجئ عن شرب القهوة

القهوة من المشروبات التي يحرص الكثير على تناولها يوميا، حيث تمنح الجسم الطاقة التي يحتاجها للقيام بالأعمال اليومية، لكن عند التعرف على بعض أضرارها قد يلجأ البعض إلى التوقف عن تناولها بشكل مفاجيء، وهذا بدوره قد يعرض الإنسان إلى المخاطر الصحية المختلفة ولهذا فإنه من المهم التوقف التدريجي لتناول القهوة.

وفيما يلي نرصد إليكم أضرار التوقف المفاجيء عن شرب القهوة.





أضرار التوقف المفاجيء عن شرب القهوة

أشارت الدراسات أن التخلي عن تناول القهوة المفاجيء قد يعرض الجسم إلى بعض الأضرار وفق ما ذكره موقع "WEBMED".

الإجهاد والتعب

التوقف المفاجيء عن شرب القهوة قد يعرضك إلى الإجهاد والشعور بالتعب، حيث أن من الأسباب التي تجعل البعض يتناول القهوة هو الحصول على الطاقة اللازمة، مما يساعد على التغلب على التعب والإجهاد، وهذا لأن القهوة غنية بالكافيين الذي يساعد على ذلك ولهذا تلاحظ عند التخلي عنها تماما بشكل مفاجيء الشعور بالخمول والإرهاق والتعب.

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الزيادة في الوزن

عند التوقف عن تناول القهوة قد تصاب بالزيادة في الوزن، حيث يفتقد الجسم كمية الكافيين التي اعتاد عليها يوميا، مما يتسبب في تراجع عملية التمثيل الغذائي عن القيام بوظائفها الحيوية وحرق الدهون مما يزيد من الوزن.





الصعوبة في التركيز

من فوائد القهوة أن تساعد على زيادة التركيز وهذا لما تحتويه من نسبة عالية من مادة الكافيين والتي تحفز إفراز هرمونات مهمة مثل الأدرينالين والدوبامين، وعند التوقف بشكل مفاجيء فإن الإنسان يتعرض إلى التشوش في الانتباه وعدم القدرة على التركيز وهذا يرجع لافتقاد الجسم لكمية الكافيين التي اعتاد عليها يوميا.

ألم الرأس

من الأضرار التي تظهر على الشخص عند توقفه عن تناول القهوة هو الشعور بالصداع الشديد وألم الرأس، وهذا لنقص كمية الكافيين التي اعتاد عليها الجسم، مما يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتدفق الدم المؤكسد إلى المخ، مما يؤدي إلى ألم الرأس والصداع الشديد.

تقلبات المزاج

عند التوقف المفاجيء عن تناول القهوة يصاب الإنسان بالتقلبات في المزاج، والذي يكون ناتج عن حدوث خلل في التوازن الكيميائي بالدماغ مما يتسبب في العصبية الزائدة والشعور بالقلق والتوتر.

التأثير على الجهاز العصبي

من المعروف أن القهوة تحتوي على الكافيين الذي يساعد على تحفيز الجهاز العصبي المركزي، وعند التوقف المفاجيء يحدث إضطراب بالجهاز العصبي مما يجعل الشخص يصاب بالرجفان ( الرعشة).