علم الطاقة الصيني يقدم لك نصائح لنشر النشاط والحيوية في منزلك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 أغسطس 2020 04:41 مساءً - تشكو الكثير من الأمهات من الكسل والخمول الذي يصيب أطفالها في المنزل، كما يصيب الأب والأم ايضاً، ويشعر كل أفراد الأسرة بحالة من الاعياء المجهول السبب، ولذلك فقد تلجأ الأم للمكملات الغذائية، أو قد تنشأ المشاكل مع زوجها، ولكن علم الطاقة الصيني" الفينج شوي" ومن خلال خبيرة علم طاقة المكان المدربة لميس سعيد تقدم لك أهم النصائح لنشر النشاط والحيوية في منزلك، والتخلص من الكسل والخمول كالآتي. لا تفتحي شبابيك البيت على مدار الساعة فعلم طاقة المكان يحذرك من تهوية البيت كل الوقت.

فذلك يعني أن تهدري طاقة أفراد البيت وتتسرب إلى الخارج.

قومي بتهوية البيت في ساعات الصباح الأولى، ثم أغلقي النوافذ وأسدلي الستائر للحفاظ على خصوصية بيتك. موعد التخلص من القمامة لا تتخلصي من القمامة في الصباح الباكر.

ولا تفعلي ذلك في النصف الأول من النهار، فأنت بذلك تحكمين على أفراد اسرتك بالكسل.

يجب أن تفعلي ذلك في نهاية اليوم، ويجب وضعها بعيداً عن باب البيت الرئيسي.

ولا يحملها أي شخص ينوى الخروج لأداء مهمة لكي لا يفشل بها، بل يحملها الأب مثلاً ثم يعود للبيت ليكمل ارتداء ملابسه ثم يخرج والهدف ألا يصاب بالكسل والخمول. تربية الحيوانات الأليفة وطيور الزينة في البيت تعمل تربية الحيوانات والطيور على نشر الطاقة الإيجابية في البيت.

وتمتص الطاقات السلبية من البيت.

كما أنها تشيع أجواء الفرح والمحبة بين الأطفال.

وتساعد على زيادة حركتهم ونشاطهم ومرحهم حين يلاحقونها، أو يراقبون تصرفاتها.

إطعام الحيوانات والطيور يجلب البركة والرزق إلى البيت أيضاً. إخفاء الآلات الحادة Advertisements يجب أن تقومي باخفاء أي آلة حادة عن أعين الأطفال.

لا تضعي المقصات مفتوحة ولا شفرات الحلاقة فهي نذير بالشر في بيتك.

كما أن الآلات الحادة في المطبخ يجب أن تكون في أدراج مغلقة ومعتمة، لكي تبعدي الشر عن بيتك. طهي الطعام ورائحة المخبوزات تعمل رائحة طهي الطعام في البيت على نشر الطاقة الايجابية في البيت.

ورائحة الطعام تمنح الصغار النشاط والحيوية وتفتح شهيتهم لتناوله حين تصدر من مطبخ العائلة.

وكذلك رائحة الخبز المحتوي على الخميرة، فيجب على الأم أن تحاول إعداد الخبز في البيت لو مرة في الأسبوع.

وكذلك إعداد المعجنات والشطائر والفطائر.

ولا يفضل أن تشتري الطعام الخارجي والجاهز" الفاست فود" لأنه يسبب تباعد أفراد الأسرة عن بعضهم، وعدم إعداد الأم له يشعر الأولاد بالكسل والخمول نتيجة لتسرب طاقة من يعد الطعام غير الأم.

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