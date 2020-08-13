اكتشاف فيروس كورونا المستجد على أجنحة دجاج مستوردة من البرازيل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 أغسطس 2020 04:14 مساءً - منذ 11 دقيقة

آخر تحديث: 13 - أغسطس - 2020 4:54 مساءً

وقالت الحكومة المحلية في مدينة شينزن الصينية، مؤخرا، إنها اكتشفت وجود فيروس كورونا المستجد على أسطح أجنحة دجاج مستوردة من البرازيل.

ودعت السلطات المستهلكين إلى توخي الحذر عند القيام بشراء أغذية مستوردة من الخارج، بحسب شبكة “بلومبرغ”.

ورجح المصدر أن تكون العينة الإيجابية للفيروس قد جرى أخذها من سطح اللحم، بينما سجلت حالات مماثلة للعدوى فوق أكياس من مأكولات البحر المستوردة.

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وجرى استيراد أجنحة الدجاج المجمدة من منشأة صناعية تحمل اسم “أورورا أليمونتوس” في ولاية “سانتا كاتارينا”، جنوبي البرازيل.

وأوضح البيان أن فحوص الفيروس التي أجريت لمن تعاملوا على الأرجح مع هذا المنتج، كانت جميعها سلبية.

ونصحت السلطات من يشترون المنتجات المجمدة والمائية بأن يتوخوا الحذر، في إطار الوقاية من فيروس كورونا المستجد، المسبب لوباء كوفيد-19.

ويذكر أن روسيا قد توصلت إلى لقاح ضد فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 20 مليون شخص حول العالم، والمفاجأة كانت مشاركة ابنة الرئيس فلاديمير بوتين بالتجارب السريرية للقاح .

وأعلن مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة الدكتور أنتوني فاوتشي ، الأربعاء ،إنه يشك بجدية في أن روسيا أثبتت أن لقاحها آمن وفعال.

وأضاف فاوتشي، في مقتطفات من مقابلته مع شبكة ABC News، التي تُذاع الخميس: “آمل أن يكون الروس قد أثبتوا بالفعل وبشكل قاطع أن اللقاح آمن وفعال… أشك بشدة في أنهم فعلوا ذلك”.