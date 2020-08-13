هذه هي الاطعمة الغنية بالبيوتين

فوائد عديدة غير متوقعة لتناول الأطعمة الغنية بالبيوتين، الذي يُطلق عليه أيضاً فيتامين B7 أو فيتامين H، هو فيتامين قابل للذوبان في الماء، وهو أحد فيتامينات B المركبة التي تساعد جسمك على تحويل الطعام إلى طاقة.

يلعب البيوتين دوراً رئيسياً في الحفاظ على صحة شعرك وأظافرك وجلدك، فهو يدعم وظائف المخ ويساعد في تنظيم وظائف المناعة.

بما أن البيوتين فيتامين قابل للذوبان فيمكنك الحصول عليه من الأطعمة الغنية بالبيوتين.

ستساعد إضافة الأطعمة الغنية بالبيوتين إلى نظامك الغذائي في الحفاظ على مستويات كافية من الفيتامين.

أطعمة لصحة الشعر

يمكن أن يسبب نقص البيوتين تشوهات عصبية وجلدية. تشمل التشوهات العصبية النوبات والخدر ونقص التوتر والإعاقة الذهنية وتأخر النمو لدى الأطفال. وتشوهات الجلد تشمل تساقط الشعر وطفح جلدي أحمر حول العينين والأنف والفم ومع ذلك، فإن نقص البيوتين نادر بين الأشخاص الذين يستهلكون الأطعمة الغنية بالبيوتين.

لمنع نقص البيوتين إليك بعض الأطعمة الغنية بالبيوتين.

1.البيض

مصدر جيد للبروتين والفيتامينات والمعادن الأساسية الأخرى. وسيساعد استهلاكه على تلبية المتطلبات اليومية للبيوتين.

2. الكبد

تحتوي كبد الدجاج ولحم البقر على كميات عالية من البيوتين. بصرف النظر عن البيوتين، يعتبر الكبد أيضاً مصدراً جيداً للبروتين والحديد والنحاس وفيتامين أ وفيتامين بـ12. يحتوي 74 جم من كبد البقر المطبوخ على 30.8 ميكروجرام من البيوتين.

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المكسرات والبذور

3. المكسرات والبذور

تحتوي المكسرات والبذور أيضاً على كمية جيدة من البيوتين وتوفر أيضاً عناصر غذائية أخرى مثل الألياف والبروتين والدهون.

4. سمك السلمون

سمك السلمون، كما نعلم جميعاً غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، لكن هذه الأسماك الدهنية هي أيضاً مصدر جيد للبيوتين. يساعد تناول سمك السلمون في تعزيز وظائف القلب والدماغ، وتوفير الطاقة والسيطرة على الالتهاب.

5. المشروم

تحتوي جميع أنواع المشروم الصالح للأكل على البروتين والألياف والسيلينيوم. كما أنها تحتوي على نسبة عالية من البيوتين.

سمك السالمون



