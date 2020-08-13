شكرا لقرائتكم خبر عن فنزويلا مستعدة للمشاركة في التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وكالة تاس الروسية، إن فنزويلا مستعدة للمشاركة في التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا COVID-19 الروسي، بعد أن ثبت انه استطاع تطوير مناعة تستمر لمدة عامين ، موضحة أنه إذا نجحت التجارب، فسيتم استخدامه والترويج له في السوق المحلية، وفقا لما ذكره السفير الروسى لدى فنزويلا سيرجي ميليك باجداساروف، وأضاف أنه حتى قبل تسجيل اللقاح الروسى Sputnik V ، تلقينا عرضًا من شركائنا الفنزويليين للمشاركة في التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا التاجي قيد التطوير مع احتمالات المزيد من تطعيم السكان و الترويج المشترك في السوق المحلية.

وقال إن فنزويلا رحبت بالأنباء عن تسجيل اللقاح الروسي، ومع ذلك، من السابق لأوانه مناقشة المواعيد المحددة لتزويد فنزويلا بلقاح فيروس كورونا COVID-19.

ولفت السفير إلى أنه بالرغم من ذلك فإن العمل جار، وختم بالقول "نأمل أن نرى فنزويلا من بين الدول الأولى التي تثبت فيها إنجازات الطب الروسي فعاليتها التي لا جدال فيها".

يذكر أنه يوم الثلاثاء الموافق11 أغسطس، أصبحت روسيا أول دولة تسجل لقاحًا لفيروس كورونا، والذي أطلق عليه اسم Sputnik V، أبلغ وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن اللقاح الذي ابتكره مركز أبحاث جمالية Gamaleya الفيدرالي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة أظهر فعاليته وسلامته على نتائج التجارب السريرية، وفقًا لوزارة الصحة الروسية ، تُظهر التجربة أن مثل هذه اللقاحات قادرة على تطوير مناعة طويلة الأمد تستمر لمدة تصل إلى عامين، وأشار ديميترييف إلى أن روسيا تلقت طلبات للحصول على أكثر من مليار جرعة من اللقاح من 20 دولة.