شكرا لقرائتكم خبر عن فئات يمكنها الحصول على لقاح كورونا الروسى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل روسيا تجاربها على أول لقاح لفيروس كورونا بعدما اعلن الرئيس فلاديمير بوتين عن تسجيل أول لقاح أول أمس الثلاثاء بينما أجريت الدراسات والتجارب على البالغين فقط، كما لم يتم الوصول إلى مجموعات عمرية محددة من الأطفال والمراهقين وكبار السن، ووفقا لتقرير لوكالة "سبوتنيك" كشف فلاديمير بونداريف، مدير المركز العلمي لتجارب المنتجات الطبية بوزارة الصحة الروسية، إن لقاح الفيروس التاجي تم اختباره الآن على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لتطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا.

وأوضح "بونداريف" أنه تم الآن تقديم لقاح للتجارب السريرية للاختبار، وإجراء البحوث على المتطوعين البالغين الأصحاء، مشيرا إلى أنه من المعتاد التصديق على ما يلي: الأطفال من الولادة حتى سن 18 عامًا، والبالغون من سن 18 إلى 60 عامًا، وكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا وقد أجريت الآن تجارب سريرية على مجموعة من المتطوعين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عامًا، على التوالى.

Advertisements

وأضاف العالم أنه بالنسبة للاستخدام مع كبار السن، هناك حاجة إلى توسيع المؤشرات، ودراسات سريرية إضافية، وقال بونداريف: "أعتقد أن هذا سيتم في سياق التجارب السريرية بعد التسجيل سيتم تجنيد مجموعة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا".