كورونا حول العالم.. أسوأ حصيلة بالمغرب وأمريكا اللاتينية تنضم لسباق اللقاحات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الخميس، أن عدد الإصابات في أنحاء العالم يقترب بسرعة من ٢١ مليون إصابة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن إجمالي عدد المتعافين تجاوز ١٢،٨ مليون، فيما يقترب عدد الوفيات من 750 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا والمكسيك وبيرو وكولومبيا وتشيلي وإيران وإسبانيا والمملكة المتحدة والسعودية وباكستان.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.





أمريكا اللاتينية في سباق اللقاح

ودخلت أمريكا اللاتينية، المنطقة الأكثر تضررا بوباء كوفيد-19، السباق لإنتاج لقاح للفيروس فيما فرضت تدابير صحية جديدة حول العالم.

فأعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، ليل الأربعاء الخميس، أن الأرجنتين والمكسيك ستتوليان إنتاج اللقاح المستقبلي ضدّ فيروس كورونا المستجد الذي يُطوّره مختبر أسترازينيكا البريطاني- السويدي مع جامعة أكسفورد، مشيرا إلى أنّ البلدين سيعملان أيضا على توزيعه في دول أمريكا اللاتينيّة باستثناء البرازيل.

وقال الرئيس خلال مؤتمر صحفي إنّ "مختبر أسترازينيكا وقّع اتّفاقاً مع مؤسّسة (كارلوس) سليم لإنتاج ما بين 150 و250 مليون لقاح مخصّص لكلّ أميركا اللاتينيّة باستثناء البرازيل"، وهي لقاحات "ستكون متاحة في النصف الأول من عام 2021 وسيتمّ توزيعها بشكل منصف بين الدول بناء على طلب الحكومات".

وأضاف أن "الإنتاج الأمريكي اللاتيني ستتولاه الأرجنتين والمكسيك، وهذا سيسمح بوصول (اللقاح) الى جميع دول المنطقة بشكل سريع وفعال".

وأشار الرئيس الأرجنتيني الى أن الاتفاقية المبرمة بين مختبر استرازينيكا ومؤسّسة كارلوس سليم التي ستُموّل الإنتاج، "تُتيح الوصول إلى أسعار" معقولة تراوح بين 3 و4 دولارات للّقاح و"هذا مهمّ جدا لأميركا اللاتينيّة لأنّه يسمح لجميع بلداننا" بالحصول على اللقاح، على حدّ قول فرنانديز.

وأكّد مكتب استرازينيكا في المكسيك في بيان أنّ إنتاج اللقاح سيكون "بدون منفعة اقتصاديّة" بالنسبة إلى المختبر.

كما أعلنت المكسيك، ثالث دولة في العالم من حيث عدد الوفيات (53929 وفاة) أنها أبرمت اتفاقات جديدة مع شركة "يانسين فارماسوتيكل" الأميركية وشركتي "كانسينو بايولوجيكس" و"والفاكس بايوتكنولوجي" الصينيتين للمشاركة في التجارب السريرية بدءا من أيلول/سبتمبر بهدف إنتاج لقاح محتمل.

وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي هي المنطقة الأكثر تضررا بالوباء وسجلت 225,596 وفاة من أصل 5,720,309 إصابة وفقا لتقرير أعدته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية الأربعاء الساعة 11,00 ت غ.





تراجع الإصابات في الصين

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إنها سجلت 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي انخفاضا من 25 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن العدد يشمل 11 حالة وافدة من الخارج مقابل 16 في اليوم السابق.

وسجلت اللجنة أيضا 20 حالة حاملة للفيروس دون ظهور أعراض، وهو نفس العدد المسجل قبل يوم.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 84756 بينما لا يزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 عند 4634 دون تغيير.





المكسيك تكافح كورونا والاقتصاد المتعثر

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 5858 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و737 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 498380 والوفيات إلى 54666.

Advertisements

وتكافح الحكومة المكسيكية من أجل تحقيق توازن بين الحاجة إلى كبح الجائحة وإعادة فتح اقتصادها المتعثر الذي انكمش بأكثر من 17 بالمئة في الربع الثاني.

ورجحت الحكومة في وقت سابق أن يكون عدد المصابين الفعلي أعلى بكثير من الحالات المسجلة.





زيادة قياسية في الهند

وأعلنت الهند عن تسجيل زيادة قياسية يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا، بينما تجاوز إجمالي عدد الوفيات نتيجة مرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس 47 ألفا.

وقالت وزارة الصحة إن عدد المصابين زاد بواقع 66999 مريضا عما كان عليه في اليوم السابق، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى نحو 2.4 مليون حالة.

وبالهند أكبر عدد إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل، وتسجل الآن زيادة بواقع 50 ألف حالة يوميا أو أكثر منذ 15 يوما.







ارتفاع في ألمانيا

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية تسجيل 1445 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا ليرتفع العدد الإجمالي بها إلى 219 ألف و964 إصابة.

وأظهر الإحصاء ارتفاع عدد الوفيات بواقع أربع حالات ليصل الإجمالي إلى 9211.





البرازيل واللقاح الروسي

كما أعلنت وزارة الصحة في البرازيل تسجيل 55155 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 1175 وفاة.



ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في البرازيل الآن ثلاثة ملايين و 164 ألف و785 إصابة في حين بلغ إجمالي الوفيات 104201 .

وفي البرازيل أيضا، ثاني أكثر الدول تضررا في العالم جراء الفيروس مع 104,201 وفاة، وقّعت ولاية بارانا (جنوب) مذكرة تفاهم مع روسيا الأربعاء لاختبار وإنتاج لقاح "سبوتنك في" الجديد الروسي ضد فيروس كورونا المستجد والذي لا تزال فعاليته موضع شك.

وخلال الأسبوع المقبل، ستقوم فرقة عمل برازيلية بتقييم نتائج تجارب اللقاح التي ستقدّمها روسيا، وجرت منها المرحلتان الأولى والثانية في حين ما زالت المرحلة الثالثة، وهي الأخيرة قبل الموافقة عليه، جارية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نجاح بلاده في تطوير "اول" لقاح ضد مرض كوفيد-19 يؤمن "مناعة طويلة الأمد" مؤكدا بدء عملية الإنتاج في أيلول/سبتمبر فيما لم تنته التجارب عليه بعد.

من جهتها، قالت منظمة الصحة العالمية الأربعاء إنها تنتظر "بفارغ الصبر" حتى تتمكن من تحليل نتائج التجارب السريرية الروسية للقاح.

وأضافت المنظمة التي تتخذ في جنيف مقرا لها في بيان أنها "على اتصال بالسلطات الروسية وعلماء وتتطلع إلى دراسة تفاصيل التجارب السريرية".





أسوأ حصيلة في المغرب

من جهتها، كشفت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل حصيلة ثقيلة بإصابات كورونا بلغت 1499 إصابة في 24 ساعة مقارنة مع 1132 يوم الثلاثاء.

وبالإحصائية الجديدة يرتفع مجموع المصابين منذ ظهور الوباء في المغرب في أوائل مارس/آذار إلى 36 ألفا و494 حالة، بحسب وكالة رويترز.

وقال معاذ المرابط منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة في التصريح اليومي للوزارة إن المغرب سجل، الأربعاء، أكبر عدد وفيات وهو 23 حالة وفاة مقابل 17 حالة يوم الثلاثاء، ليصل عدد الوفيات في البلاد منذ ظهور الوباء فيها إلى 556 حالة.



