شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تبدأ تجارب سريرية للقاح فيروس كورونا الروسى فى أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط الفلبين لبدء تجارب سريرية للقاح فيروس كورونا الروسي في أكتوبر المقبل حيث أعلن هاري روك، المتحدث الرئاسى باسم دوتيرتى، هذا الإعلان بعد يوم من لقاء العلماء الفلبينيين مع ممثلين عن مطورى اللقاح، التابعين لمنشأة الأبحاث Gamaleya ، لمناقشة التجارب والمعلومات حول التلقيح، وأصبحت روسيا يوم الثلاثاء أول دولة في العالم تمنح الموافقة التنظيمية للقاح فيروس كورونا COVID-19 ، الذي أطلق عليه اسم "سبوتنيك V "، تكريما لإطلاق الاتحاد السوفيتي لأول قمر صناعي في العالم، لكن قرارها بمنح الموافقة قبل استكمال التجارب أثار مخاوف بعض الخبراء.

وقالت وكيلة وزارة الصحة ماريا روزاريو فيرجير، إن جميع التجارب السريرية يجب أن تمر عبر العملية التنظيمية.

وأضاف هارى روك، في إفادة إعلامية إن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في الفلبين من المقرر أن تبدأ من أكتوبر 2020 إلى مارس 2021، بعد أن تكمل لجنة من خبراء اللقاحات مراجعتها للمرحلة الأولى والثانية في روسيا في سبتمبر.

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ويحرص الرئيس الفلبينى دوتيرتي على الحصول على لقاح، وفي يوليو وجه نداءً إلى الصين لجعل الفلبين أولوية إذا طورت اللقاح، كما تعهد رئيس الفلبين أن تكون دولته، التي عانت من أكبر انكماش اقتصادي لها منذ ما يقرب من 3عقود، ستعود إلى طبيعتها بحلول ديسمبر حتى مع الإبلاغ عن أعداد قياسية من الإصابات اليومية بفيروس كورونا منذ يوليو.

وأصاب فيروس كورونا الجديد أكثر من 143 ألف شخص، وقتل 2404 في الفلبين.