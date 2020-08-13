بريطانيا تكشف عن خطأ تسبب بزيادة 5 آلاف وفاة بفيروس كورونا

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الطواقم الطبية في بريطانيا- أرشيفية
خفضت بريطانيا حصيلة وفياتها الناجمة عن كوفيد-19 بنحو 5 آلاف ليصبح العدد الإجمالي 41329، بعد إجراء مراجعة لطريقة احتساب الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.
ففي بريطانيا كان كل شخص يتوفى في أي وقت بعد إجراء فحص لفيروس كورونا تأتي نتيجته إيجابية يضاف إلى حصيلة وفيات كورونا، بغض النظر عن سبب الوفاة.
لكن الآن فقط الذين يتوفون في غضون 28 يوما من نتيجة فحص إيجابية سيتم احتسابهم في الحصيلة الإجمالية للوفيات.
وانخفض العدد الرسمي للمتوفين جراء الفيروس في بريطانيا من 46706 إلى 41329 في ظل النظام الجديد، بانخفاض بنسبة 12 بالمئة.
وقال جون نيوتن مدير تحسين الصحة في هيئة الصحة العامة البريطانية “الطريقة التي نحتسب بها المتوفين بكوفيد-19 في بريطانيا تم اتباعها لتجنب سوء تقدير عدد الوفيات بسبب الفيروس في المراحل الأولى للوباء”.
والحصيلة الجديدة تعني أن عدد الوفيات بكوفيد-19 في بريطانيا بات الآن أقل من الهند، لكنها لا تزال واحدة من أكثر البلدان تضررا في العالم، والأسوأ في أوروبا.
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