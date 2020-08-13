كم كيلو ينزل خل التفاح في أسبوع، ويساعد على إنقاص الوزن وتحسين الصحة العامة؟

لخل التفاح العديد من الفوائد الصحية، مثل خفض مستويات السكر في الدم. ولكن هل يمكن أن تساعدك إضافة خل التفاح إلى نظامك الغذائي، ويساعد على إنقاص الوزن؟ إليك كم كيلو ينزل خل التفاح في الأسبوع.

ملعقة كبيرة واحدة (15 مل) من خل التفاح تحتوي على نحو ثلاث سعرات حرارية، ولا تحتوي على كربوهيدرات تقريباً.

تشير بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن حمض الأسيتيك الموجود في خل التفاح قد يعزز فقدان الوزن بعدة طرق:

يحسن التمثيل الغذائي:

يساعد تناول ملعقة يومياً من خل التفاح أو إضافته لأطباق طعامك في التخلص من الوزن الزائد ويحسن التمثيل الغذائي.

أظهرت دراسة أخرى أجريت على الفئران المعرضة لحمض الخليك زيادة في إنزيم AMPK، مما يعزز حرق الدهون، ويقلل إنتاج الدهون والسكر في الكبد.

يقلل من الانسولين في الجسم

إذا كنت تتناولين خل التفاح للتخلص من الوزن الزائد فهو لا يساعد على التخلص من الوزن الزائد فقط، بل يساعد على تحسين قدرة الكبد والعضلات.

ويقلل من مستويات الأنسولين مما قد يساعد في حرق الدهون في البطن ودهون الكبد، والتخلص من 4 كيلوغرامات من وزن جسمك خلال شهر تقريباً بمعدل كيلوغرام واحد أسبوعياً.

يثبط الشهية

تشير دراسة أخرى إلى أن مادة الأسيتات قد تساعد في التحكم في الشهية، مما قد يؤدي إلى تقليل تناول الطعام.

وجدت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن حمض الأسيتيك قد يعزز فقدان الدهون بعدة طرق. يمكن أن يقلل من تخزين الدهون، ويزيد من حرق الدهون، ويقلل من الشهية ويحسن نسبة السكر في الدم واستجابة الأنسولين.

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يعزز الشعور بالشبع

خل التفاح يزيد من الامتلاء، ويقلل من السعرات الحرارية وقد يعزز خل التفاح من الشعور بالشبع، مما قد يقلل من تناول السعرات الحرارية.

في إحدى الدراسات الصغيرة التي أجريت على 11 شخصاً، كان أولئك الذين تناولوا الخل مع وجبة غنية بالكربوهيدرات لديهم استجابة سكر دم أقل بنسبة 55٪ بعد ساعة واحدة من تناول الطعام.

خل التفاح وانقاص الوزن

يحرق الدهون في الجسم

بالإضافة إلى آثاره القاتلة للشهية، فقد ثبت أيضاً أن خل التفاح يبطئ معدل خروج الطعام ويساعد على حرق الدهون.

في دراسة أخرى صغيرة، أدى تناول خل التفاح مع تناول النشويات إلى إبطاء إفراغ المعدة بشكل ملحوظ. أدى ذلك إلى زيادة الشعور بالامتلاء وانخفاض نسبة السكر في الدم ومستويات الأنسولين.

يساعد خل التفاح على تعزيز الامتلاء جزئياً بسبب تأخر تفريغ المعدة. قد يؤدي هذا بطبيعة الحال إلى خفض السعرات الحرارية، وقد يساعدك على إنقاص الوزن والدهون في الجسم.

تشير نتائج إحدى الدراسات البشرية إلى أن خل التفاح له تأثيرات رائعة على الوزن ودهون الجسم. وفقاً لهذه الدراسة، فإن إضافة ملعقة كبيرة من خل التفاح إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن، ويمكن أن يقلل أيضاً نسبة الدهون في الجسم، ويفقدك دهون البطن ويقلل من نسبة الدهون الثلاثية في الدم.

كم كيلو يخسس خل التفاح في أسبوع؟

يعتمد برنامج خل التفاح للتخسيس على تناول كوبين أو ثلاثة من تركيبة خل التفاح والتي تساعد بقوة على نقص شهية الطعام، تشير الدراسات إلى أن معدل فقدان الوزن الطبيعي في الأسبوع الواحد ما يعادل 2 كيلو جرام.

خلطة سهلة وسريعة لإزالة الكرش وتخسيس الوزن بخل التفاح

المكونات

200 مل من الماء الفاتر.

ملعقتين صغيرتين من خل التفاح العضوي.

ملعقة صغيرة من العسل (لا ينصح به للأشخاص المصابين بالسكري).

عصير البرتقال دون سكر مضاف (اختياري).

الطريقة