كيف يساعد نظامك الغذائى جهاز المناعة فى مكافحة كورونا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشكل فيروس كورونا الكثير من المخاوف للكثير من الناس والشىء الوحيد الذي يمكننا القيام به حالياً هو تناول الطعام الصحي قدر الإمكان لتقوية جهاز المناعة في مكافحة الفيروس، بجانب اتباع سلوكيات النظافة وارتداء قناع والتباعد الاجتماعي، في هذا التقرير نقدم نصائح حول كيف يمكن لنظامك الغذائي أن يساعد جهاز المناعة في مكافحة كورونا، بحسب موقع "نوريدج".

تظهر الأبحاث أن تحسين التغذية يساعد في دعم وظيفة المناعة المثلى تشمل المغذيات الدقيقة الضرورية لمكافحة العدوى الفيتامينات أ ، ب ، ج ، د ، هـ ، ومعادن الحديد والسيلينيوم والزنك.

كيف يساعد نظامك الغذائي جهاز المناعة في مكافحة كورونا؟فيتامين أ

يحافظ فيتامين (أ) على بنية خلايا الجلد والجهاز التنفسي والأمعاء هذا يشكل حاجزًا وهو خط الدفاع الأول لجسمك إذا كانت مكافحة العدوى مثل لعبة كرة القدم، فإن فيتامين أ سيكون هو خط الدفاع الأول.

نحتاج أيضًا إلى فيتامين أ للمساعدة في صنع أجسام مضادة تعمل على تحييد مسببات الأمراض التي تسبب العدوى.

يوجد فيتامين أ في الأسماك الزيتية وصفار البيض والجبن والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة والبقوليات.

علاوة على ذلك ، تحتوي الخضروات على بيتا كاروتين، والذي يمكن لجسمك تحويله إلى فيتامين أ يوجد بيتا كاروتين في الخضراوات الورقية الخضراء والخضروات الصفراء والبرتقالية مثل اليقطين والجزر.

فيتامينات ب

تساهم فيتامينات ب، وخاصة ب 6 ، وب 9 ، وب 12 في الاستجابة الأولى لجسمك بمجرد التعرف على العامل الممرض.

يفعلون ذلك من خلال التأثير على إنتاج ونشاط الخلايا "القاتلة الطبيعية" تعمل الخلايا القاتلة الطبيعية عن طريق التسبب في "انفجار" الخلايا المصابة، وهي عملية تسمى موت الخلايا المبرمج.

يوجد فيتامين ب 6 في الحبوب والبقوليات والخضروات الورقية والفواكه والمكسرات والأسماك والدجاج واللحوم.

B9 (حمض الفوليك) متوفر بكثرة في الخضار الورقية والبقوليات والمكسرات والبذور.

يوجد فيتامين ب 12 في المنتجات الحيوانية ، بما في ذلك البيض واللحوم ومنتجات الألبان.

فيتامينات ج و هـ

عندما يقاوم جسمك عدوى، فإنه يعاني مما يسمى الإجهاد التأكسدي يؤدي الإجهاد التأكسدي إلى إنتاج الجذور الحرة التي يمكن أن تخترق جدران الخلايا، مما يتسبب في تسرب المحتويات إلى الأنسجة وتفاقم الالتهاب.

يساعد فيتامين ج وفيتامين هـ في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي.

يساعد فيتامين ج أيضًا في تنظيف هذه الفوضى الخلوية عن طريق إنتاج خلايا متخصصة لتكوين استجابة مناعية، بما في ذلك العدلات والخلايا الليمفاوية والبلعم.

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تشمل المصادر الجيدة لفيتامين C البرتقال والليمون والليمون الحامض والتوت والكيوي والبروكلي والطماطم.

يوجد فيتامين هـ في المكسرات والخضروات الورقية وزيوت الخضروات.

فيتامين د

تحتاج بعض الخلايا المناعية إلى فيتامين د للمساعدة في تدمير مسببات الأمراض التي تسبب العدوى.

على الرغم من أن التعرض لأشعة الشمس يسمح للجسم بإنتاج فيتامين (د) ، إلا أن مصادر الغذاء بما في ذلك البيض والأسماك وبعض أنواع الحليب والسمن النباتي قد تكون مدعمة بفيتامين د.

يحتاج معظم الناس إلى بضع دقائق فقط في الهواء الطلق معظم الأيام.

قد يحتاج الأشخاص المصابون بنقص فيتامين د إلى مكملات غذائية وجدت مراجعة لـ 25 دراسة أن مكملات فيتامين (د) يمكن أن تساعد في الحماية من التهابات الجهاز التنفسي الحادة ، خاصة بين الأشخاص الذين يعانون من نقصه.

الحديد والزنك والسيلينيوم

نحتاج إلى الحديد والزنك والسيلينيوم من أجل نمو الخلايا المناعية، من بين وظائف أخرى.

يساعد الحديد على قتل مسببات الأمراض عن طريق زيادة عدد الجذور الحرة التي يمكنها تدميرها كما أنه ينظم تفاعلات الإنزيم الضرورية للخلايا المناعية للتعرف على مسببات الأمراض واستهدافها.

يساعد الزنك في الحفاظ على سلامة الجلد والأغشية المخاطية. يعمل الزنك والسيلينيوم أيضًا كمضاد للأكسدة، مما يساعد على التخلص من بعض الأضرار الناجمة عن الإجهاد التأكسدي.

يوجد الحديد في اللحوم والدجاج والأسماك تشمل المصادر النباتية البقوليات والحبوب الكاملة وحبوب الإفطار المدعمة بالحديد.

يوجد الزنك في المحار والمأكولات البحرية الأخرى واللحوم والدجاج والفاصوليا المجففة والمكسرات.

المكسرات (خاصة المكسرات البرازيلية) واللحوم والحبوب والفطر هي مصادر غذائية جيدة للسيلينيوم.

ركز على تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة داخل كل مجموعة من مجموعات الغذاء الأساسية لزيادة تناولك للفيتامينات والمعادن.

قد تحتاج النساء الحوامل ، وبعض الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة ، والأشخاص الذين يعانون من حالات تجعلهم لا يستطيعون تناول الطعام بشكل صحيح أو يخضعون لنظام غذائي شديد التقييد ، إلى مكملات غذائية معينة.