شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من آلام الكتف بعد النوم.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

النوم يساعد الجسم على إصلاح نفسه، ومع ذلك ، قد يلاحظ بعض الناس أن كتفهم يؤلمهم بعد النوم ، وهو ما ورائه العديد من الأسباب وفقا لتقرير لموقع medicalnewstoday وهناك أيضًا عدد من العلاجات الفعالة.

يمكن أن تتسبب أوضاع نوم معينة ومراتب غير مناسبة في حدوث ألم الكتف أو تفاقمه، ففي بعض الحالات يحدث ألم الكتف من النوم بسبب وضع نوم الشخص، حيث إن الأشخاص الذين ينامون ويدهم المسيطرة على جبينهم أثناء الاستلقاء على ظهورهم أكثر عرضة للإصابة بألم الكتف.

حيث يضع هذا الموقف ضغطًا على عضلات الرقبة والكتف أكثر من الآخرين، كما أنه يزيد من الضغط على العمود الفقري من خلال عضلة تسمى السكالين ترتبط هذه العضلات بكل من الكتف والعمود الفقري من خلال الأضلاع.

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يمكن أن يسبب الضغط على هذه العضلات عدة أنواع من الألم حيث قد يتسبب في ضيق عضلات الرقبة والكتف في حدوث صداع التوتر ، في حين أن ضيق عضلة الجلد يمكن أن يسبب وخزًا وألمًا وضعفًا في الذراعين.

الكتف المتجمد حالة مؤلمة للغاية تسبب التهابًا في الكتف هذا يمكن أن يؤدي إلى تصلب وصعوبة في تحريك المفصل المصاب، تتطور هذه الحالة بمرور الوقت ، ولكن الألم والتصلب قد يحدثان فجأة يمكن أن يستغرق الشفاء 2-3 سنوات.

لا يعرف الأطباء سبب حدوث الكتف المتجمد ومع ذلك ، هناك عدد من عوامل الخطر التي تجعله أكثر عرضة للتطور وتشمل داء السكري، سكتة دماغية، اضطرابات الغدة الدرقية، إصابات الكتف، مرض الشلل الرعاش ، سرطان.