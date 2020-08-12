شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذي يحتاج مرضى القلب معرفته حول فيروس كورونا COVID-19؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في الأشهر التي تلت ظهور COVID-19 ، تعلم الخبراء الطبيون الكثير عن التهديد الذي يمثله للأشخاص الذين يعانون من مشاكل مثل ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو السمنة أو أمراض القلب والأوعية الدموية، ولكن الكثير من النصائح الأساسية لا تزال كما هي: خذ فيروس كورونا على محمل الجد.. افعل كل ما تستطيع لتجنب الإمساك به. ولا تتجاهل أبدًا أعراض النوبة القلبية أو السكتة الدماغية أو أي حالة أخرى يجب علاجها في غرفة الطوارئ.

وتظهر البيانات الصادرة في يونيو من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، أن مرضى كوفيد -19 الذين يعانون من حالات كامنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية هم أكثر عرضة 6 أضعاف للدخول إلى المستشفى، و 12 مرة أكثر عرضة للوفاة من المرضى الذين لا يعانون من أي مشاكل صحية مزمنة.



مرضى القلب وكورونا

ويعاني حوالي 1 من كل 3 أشخاص مصابين بـ COVID-19 من أمراض القلب والأوعية الدموية ، مما يجعلها الحالة الصحية الأساسية الأكثر شيوعًا، وقال رئيس جمعية القلب الأمريكية، " ينتشر CoV-2 ، الفيروس التاجي المسبب لـ COVID-19 ، عن طريق الهواء عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس أو يتحدث، وهو ليس مجرد مرض رئوي.

وأوضح أن "هذا الفيروس يمكن أن يصيب الخلايا في جميع أنحاء الجسم"، فهو يلتصق بالخلايا من خلال إنزيم يسمى ACE2 ، وهو اختصار للإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2، ويوجد ACE2 في جميع أنواع أسطح الخلايا في الجسم، بما في ذلك الرئتين والقلب والدماغ والجهاز الهضمي وبطانة الأوعية الدموية - الذي يسمح ينتشر الفيروس في جميع أنحاء الجسم، ولهذا السبب نرى الكثير من مظاهر أمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها من مظاهر المرض.

في مقال نشر في مجلة Nature Medicine ، يُعتقد أن COVID-19 يساهم في عدم انتظام ضربات القلب والتهاب عضلة القلب وتقليل تدفق الدم إلى القلب والموت القلبي المفاجئ.

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وأضاف رئيس جمعية القلب الأمريكية، الفيروس يضر من خلال مسارين رئيسيين - عن طريق تحفيز استجابة مناعية تؤدي إلى حدوث "التهاب مفرط" ، وعن طريق تحفيز جلطات الدم.

وقال: "لقد رأينا سكتات دماغية لدى الأشخاص الأصحاء والشباب نسبيًا ، والتي يبدو أنها ناجمة عن تخثر الدم التلقائي"، ولكن لحسن الحظ ، تميل مثل هذه السكتات الدماغية إلى أن تكون نادرة.

وهذا التجلط يمكن أن يؤدي أيضا إلى نوبات قلبية، كما لوحظ تجلط في مرضى COVID-19 الذين يعانون من دعامات الشرايين.

وبشكل عام ، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون بالفعل من حالة صحية سيئة ، شبهت كوفيد -19 بـ "اختبار إجهاد رهيب يفشل فيه العديد من مرضى القلب"، لذا ، فإن أفضل تدخل هو الوقاية - محاولة عدم الإصابة بالعدوى في المقام الأول.

لذا، يجب على الأشخاص المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية ، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة ، توخي الحذر بشكل خاص بشأن طرق تجنب الإصابة بالفيروس، ويجب أن يكونوا حريصين بشكل خاص على تجنب الازدحام ، والمسافة الاجتماعية ، وغسل أيديهم بشكل متكرر ، وتقليل عدد المرات التي يحتاجون فيها إلى الخروج للتسوق ، وما إلى ذلك."

كما أن الأقنعة ضرورية، يجب إخبار الزائرين بارتدائها حول شخص مصاب بأمراض القلب، ولكن يجب على الأشخاص المصابين بأمراض القلب مواكبة علاجهم المعتاد، كما يُنصح مرضى القلب بأخذ لقاحات الإنفلونزا كل عام بسبب الإصابة بالإنفلونزا مع القلب الأساسي.