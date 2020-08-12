شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: بعض الأطفال لا يزالون يعانون من الأعراض بعد شهور من مرضهم بكورنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل عدد من الحالات ببريطانيا للإطفال إيجابية لفيروس كورونا، وسط عدم التشخيص الصحيح للإصابة بالفيروس، وهو ما ترك عدد من الأطفال يعانون من الأعراض المتعلقة بفيروس كورونا بعد أشهر من مرضهم لأول مرة ، وفقًا لروايات والديهم.وبينما يتزايد الوعي تدريجياً فيما يتعلق بـ "كوفيد الطويل" لدى البالغين ، لا يزال الكثير غير معروف عن أي تأثير محتمل طويل المدى على الأطفال.

ووفقا لتقرير الشبكة الأمريكية "CNN" ، يقول الآباء والأمهات الذين عانى أطفالهم من أعراض متنوعة، مثل التعب وضيق التنفس وآلام الصدر والإسهال و "كوفيد أصابع القدم" لأسابيع ، كانت هناك القليل من المعلومات المتاحة للمساعدة في توجيه شفائهم، وهو وضع مثير للقلق أكثر بالنظر إلى العودة الوشيكة إلى المدرسة للكثير.



الاطفال أيضا تعانى من أعراض طويلة المدى

في الولايات المتحدة ، دعا الرئيس دونالد ترامب المدارس إلى إعادة فتحها على الرغم من المخاوف بشأن معدل انتقال المجتمع في العديد من المناطق. وقد تم توجيه اللوم إليه هذا الأسبوع بسبب تعليقاته خلال مقابلة مع قناة "فوكس آند فريندز" ادعى فيها زوراً أن الأطفال "شبه محصنين" من الفيروس.

في حين أن أعراض Covid-19 أكثر اعتدالًا بشكل عام لدى الأطفال منها لدى البالغين ، مع احتمال أقل بكثير أن تتطلب العلاج في المستشفى ، لا يزال الفيروس يشكل خطرًا على صحة الأطفال، وهي نقطة أكدها الدكتور أنتوني فوسي ، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية (NIAID). حتى أن القليل منهم ماتوا.

بالإضافة إلى ذلك ، تم إدخال نسبة ضئيلة من الأطفال والمراهقين إلى المستشفيات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا وأماكن أخرى، يعانون من حالة نادرة تُعرف باسم متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال ، أو MIS-C ، وهو أحد المضاعفات المحتملة بعد عدوى Covid-19. أطباء أطفال: هناك الكثير من المجهولقال أثيمالايبت رامانان ، الأستاذ الفخري لأمراض روماتيزم الأطفالفي جامعة بريستول في إنجلترا: "يقع Covid عند الأطفال في فئتين، يبدو أن العدوى الأولية بالفيروس هي حدث حميد إلى حد كبير لدى الأطفال، باستثناء بعض الأعداد الصغيرة حيث توجد حالة موجودة مسبقًا". "لكن ما يمثل مشكلة لدى أقلية صغيرة من الأطفال هو متلازمة الالتهاب المفرط ، حيث يصبحون على ما يرام تمامًا ويتم قبولهم." أطباء أطفال: هناك الكثير من المجهولقال أثيمالايبت رامانان ، الأستاذ الفخري لأمراض روماتيزم الأطفالفي جامعة بريستول في إنجلترا: "يقع Covid عند الأطفال في فئتين، يبدو أن العدوى الأولية بالفيروس هي حدث حميد إلى حد كبير لدى الأطفال، باستثناء بعض الأعداد الصغيرة حيث توجد حالة موجودة مسبقًا". "لكن ما يمثل مشكلة لدى أقلية صغيرة من الأطفال هو متلازمة الالتهاب المفرط ، حيث يصبحون على ما يرام تمامًا ويتم قبولهم."

وأضاف رامانان، أنه لم ير حتى الآن حالات لأطفال يعانون من أعراض خفيفة لفيروس كوفيد تدوم طويلاً، وقال: "من المحتمل أنهم بدأوا يتدفقون عبر نظام الرعاية الأولية". "أعتقد أننا سنعرف المزيد عن هذا في الأشهر القادمة".

Advertisements

وقال إن أحد التحديات هو أنه لم يتضح بعد كيف تُعزى هذه الأعراض إلى فيروس كورونا، ولكن نظرًا لأن الأطفال تأثروا بشكل خفيف جدًا ، لم يكونوا من أولويات الاختبار. وقال "سيتعين علينا العمل للتأكد مما إذا كانت هذه نتائج عرضية لعصر فيروس كورونا أو ما إذا كانت مرتبطة بفيروس كورونا".

تحدثت CNN عبر الهاتف مع أولياء الأمور ، قالت والدة إحدى الأطفال، في البداية كانت أفضل بعد أسبوع ، ولكن بعد 10 أيام ، بدأت تشعر بالإرهاق ، على حد قول والدتها.

في البداية ، حاولت مواكبة الواجبات المدرسية وممارسة الرقص على الإنترنت ، لكن بدا أن أعراضها تزداد سوءًا بعد القيام بأي تمرين على الإطلاق، وفي الأيام التالية ، بدأت إنديانا تعاني من الصداع النصفي ورؤية الأضواء الساطعة.

وأضاف والدها: "انتفخ وجهها بالكامل ، وانتفخت عيناها ، وأصيبت بطفح جلدي في جميع أنحاء جسدها"، ثم قمنا بالاتصال بالطبيب بعد أن بدأت إنديانا تعاني من آلام في الصدر وخفقان ، لكن قيل لها إن ابنتها بحاجة للراحة فقط.

في النهاية أُحيلت لاختبارات المستشفى لاستبعاد مشاكل أخرى، وقالت والدتها: "جاءت جميع النتائج على ما يرام تمامًا ، ولم يتم إبراز أي شيء في صور الأشعة السينية للصدر أو اختبارات الدم على الرغم من أنها كانت تعاني من ضيق شديد في الصدر".

لا تزال إيفانز غير متأكدة مما ينتظر ابنتها السابقة "النشطة للغاية والصحية للغاية" ، والتي من المقرر أن تنضم إلى مدرسة جديدة في سبتمبر، مضيفة "من خلال تجربتنا يبدو الأمر وكأنه تطور. يتطور الفيروس في الجسم من شيء إلى شيء آخر.