ما أسباب الحكة في منطقة الثدي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعاني العديد من النساء من الحكة في منطقة الثدي، وقد تكون هذه الحكة مؤلمة وغير مريحة في معظم الأحيان، وتضع السيدة في مأزق، فما سبب حدوث هذه الحكة؟

قد تكون هذه الحكة مقلقة وعلامة على أن هناك شيئًا ما خطيرا، وقد يكون السبب بسيطا، لذلك سنستعرض في السطور القادمة أبرز الأسباب الشائعة لحدوث حكة في الثدي.

عدم غسل حمالة الصدر

تقوم العديد من السيدات بتجاهل غسل حمالة الصدر بشكل دوري، وهذا يجعل البكتيريا تنمو عليها خاصةً إذا كانت متسخة، وهذا بالطبع يؤدي إلى تهيج جلد الصدر، لذلك عليكِ غسل حمالة الصدر بشكل دوري.

حروق الشمس

تتعرض العديد من السيدات إلى أشعة الشمس سواء على الشاطئ أو البركة، وتقوم بتعرية صدرها، إلا أن المشكلة هي أن جلد الثدي حساس، ويحترق بسهولة، وقد تتسبب هذه الحروق بحكة شديدة، بالإضافة إلى تهيج جلد المنطقة.

طفح جلدي حراري

يقول الأطباء إن ارتفاع درجة حرارة الثدي بشكل مفرط يجعله يتعرق، وهذا يؤدي إلى حكة شديدة بسبب تهيج جلد الثدي، ويحدث الطفح الحراري عادةً عندما يحبس العرق تحت الجلد، مما يسد المسام ويؤدي إلى الطفح.

الأكزيما

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هي حالة جلدية مزمنة تسبب التهابًا جافًا وحكة شديدة، فقد تظهرعلى شكل طفح جلدي متقشر وتبقى لفترة من الوقت ولا يمكنكِ تحديد سبب هذا التقشر، فقد تكون أكزيما.

حمالة الصدر لا تناسبك

تُصنع حمالات الصدر من أنواع الأقمشة المختلفة، وقد تتسبب بعض الأنواع في تهيج جلد الثدي بشكل خطير، خاصةً إذا كانت بشرتك حساسة تجاه هذا النوع من الأقمشة مثل البوليستر واللاتكس.

البشرة الجافة

تتجاهل معظم السيدات ترطيب منطقة الثدي، لذا قد يكون جفاف المنطقة واحداً من أسباب حكة الثدي، لذا عليكِ ترطيب هذه المنطقة باستمرار.

الحمل والرضاعة

يؤدي الحمل والإنجاب والرضاعة الطبيعية إلى حدوث تغيير كبير في الثدي يمكن أن يساهم في حكة الثدي والحلمات، وذلك بسبب تغير حجم الثدي، وهذه الحكة تعد امراً طبيعياً ولا يستدعي القلق.

سرطان الثدي

قد تكون الحكة الشديدة والطفح الجلدي على الثدي علامة مبكرة على سرطان الثدي، لذلك عليكِ مراجعة الطبيب في حال كانتِ تعاني من حكة شديدة مع وجود بعض التورمات البسيطة.