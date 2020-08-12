شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدل إصابات كورونا بدون أعراض قد يلعب دورًا رئيسيًا فى إنهاء الوباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تؤدي المزيد من الالتهابات غير المصحوبة بأعراض إلى تحفيز المناعة على مستوى المجتمع، أو حدوث مناعة القطيع ضد الفيروس التاجي الجديد والمساعدة في إنهاء جائحة COVID-19، وذلك وفقا لتصريحات أطباء الأمراض المعدية.

لا تظهر أعراض المرض على جزء كبير من المصابين بفيروس كورونا الجديد، وقد حذر باحثون سابقون من أن المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض قد يلعبون دورًا مهمًا في انتشار مرض COVID-19 ، حيث يمكنهم نقل العدوى للآخرين دون معرفة إصابتهم بالفيروس.

ولكن بعض الخبراء يقولون إن ارتفاع معدل الإصابات غير المصحوبة بأعراض أمر جيد لأنها قد تلعب دورًا رئيسيًا في إنهاء الوباء.

في مقابلة مع صحيفة أمريكية يومية ، قالت مونيكا غاندي ، أخصائية الأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو وفقا لتقرير موقع "healthsite"، إن المزيد من العدوى بدون أعراض قد تؤدي إلى مناعة على مستوى المجتمع أو مناعة قطيع ضد SARS-CoV-2 ، الفيروس الذي يسبب COVID-19.



ارتفاعد معدل الالتهاب فى الجسم أمر جيد

ما هي مناعة القطيع؟دعا بعض الخبراء بشدة إلى تطبيق مناعة القطيع كسلاح محتمل لمكافحة جائحة فيروس كورونا، و تتطلب هذه الاستراتيجية تعريض نسبة كبيرة من السكان للفيروس حتى يطوروا مناعة ضد الفيروس. هذا ، وفقًا لمؤيدي هذه الاستراتيجية ، سيؤدي إلى كسر سلسلة الانتقال ويساعد في تقليل معدلات الإصابة. ما هي مناعة القطيع؟دعا بعض الخبراء بشدة إلى تطبيق مناعة القطيع كسلاح محتمل لمكافحة جائحة فيروس كورونا، و تتطلب هذه الاستراتيجية تعريض نسبة كبيرة من السكان للفيروس حتى يطوروا مناعة ضد الفيروس. هذا ، وفقًا لمؤيدي هذه الاستراتيجية ، سيؤدي إلى كسر سلسلة الانتقال ويساعد في تقليل معدلات الإصابة.

اقترح بعض الخبراء أن مناعة القطيع يمكن أن تنجح في بلد ، مثل الهند ، به نسبة عالية من السكان الأصغر سنًا، وذلك لأن الشباب لديهم مخاطر أقل للوفاة وخطر دخول المستشفى بسبب COVID-19.

وفي وقت سابق كان يعتقد أن مناعة القطيع يمكن تحقيقها إذا أصبح حوالي 60 % من سكان البلاد مقاومين لفيروس كورونا الجديد، ومع ذلك ، أشارت دراسة نُشرت في مجلة Science في يونيو ، إلى أنه يمكن تحقيق مناعة القطيع بعدد أقل من الناس ، مما يشير إلى أن النسبة المئوية الحدية تصل إلى 43٪ وليس 60٪ ، كما تم تقديره سابقًا.

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ومع ذلك ، جادل بعض الخبراء بأنه حتى لو تم تحقيق مناعة القطيع ، فليس هناك ما يضمن بقاء مستويات الأجسام المضادة كما هي، واستشهدوا بدراسة وجدت أن مستويات الأجسام المضادة في مرضى Covid-19 المتعافين انخفضت بشكل حاد في 2-3 أشهر بعد الإصابة.



يعتمد مرضى COVID-19 أكثر على الخلايا التائية للتعافي يعتمد مرضى COVID-19 أكثر على الخلايا التائية للتعافي

في دراسة نُشرت في مجلة Nature ، كشف فريق بحثي أن معظم مرضى COVID-19 الذين لا تظهر عليهم أعراض يمكنهم التخلص من الفيروس لمدة 19 يومًا في المتوسط ​، وبالتالي يمكنهم لعب دور رئيسي في انتشار المرض، وأظهرت الدراسة أيضًا أن الأجسام المضادة في مرضى COVID-19 بدون أعراض تتراجع في غضون 2-3 أشهر.

وجد الباحثون أن مستويات الجلوبولين المناعي G (IgG) - وهو الجسم المضاد الذي يحمي من الالتهابات البكتيرية والفيروسية - انخفض في حوالي 93 % من مرضى COVID-19 بدون أعراض وحوالي 96.8 % من حالات الأعراض في مرحلة الشفاء المبكر.

بالإضافة إلى ذلك ، وجد أن 81 % من المرضى بدون أعراض و 62 % من المرضى الذين ظهرت عليهم الأعراض أظهروا انخفاضًا في تحييد الأجسام المضادة وتوقف العدوى.

لكن هذه الاستطلاعات وغيرها من استطلاعات الأجسام المضادة لم تركز على الخلايا التائية ، التي يعتمد عليها مرضى كوفيد -19 أكثر للتعافي. يمكن أن تستمر هذه الخلايا لسنوات ، ويعتقد بعض العلماء أنها أكثر أهمية في مكافحة العدوى.

افترض الباحثون أن استجابة الخلايا التائية يمكن أن تكون قد نشأت من التعرض السابق لفيروسات مماثلة ، مثل السارس ، أو فيروس كورونا ، أو فيروسات الزكام.