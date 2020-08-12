شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند تناول «البطيخ» يومياً؟.. 6 فوائد مذهلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

ينصح الأطباء بتناول الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من السوائل في فصل الصيف، ومنها البطيخ على سبيل المثال، لكن هل فكرت يوماً فيما يحدث لجسمك عندما تأكل البطيخ كثيراً أو حتى كل يوم؟

وفيما يلي بعض فوائد البطيخ والتغيرات التي يحدثها في الجسم عند تناوله يوميا:

1. يبقيك رطباً ويحميك من الجفاف:

يحتوي البطيخ على ما بين 90٪ و 95٪ ماء لذا فهو وسيلة حلوة للبقاء رطباً في حرارة الصيف. إنه مصدر رائع للترطيب الأساسي الذي حمله المستكشفون الأوائل. لا عجب أنه أحد أفضل الأطعمة الغنية بالمياه والمرطبة في الوقت ذاته!

2. قد يخفض ضغط الدم لديك:

كوب من قطع البطيخ يحتوي على 170 ملليغرام من البوتاسيوم. هذا الأمر مفيد لتقليل آثار الصوديوم على ضغط الدم كما أنه مهم أيضاً لوظيفة الجهاز العصبي.

وفي الواقع، وجدت دراسة صغيرة أجريت على 13 رجلاً وامرأة يعانون من السمنة المفرطة في منتصف العمر يعانون من ارتفاع ضغط الدم في جامعة ولاية فلوريدا أن البطيخ يمكن أن يقلل من ضغط الدم أثناء الراحة وأثناء تعرض الناس للضغط.

3. حصتك اليومية من الخضار:

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نعم، يعد البطيخ من الأنواع التي يمكن اعتبارها فاكهة وخضروات على حد سواء، حيث إنه أحد أفراد عائلة القرع كما يرتبط بالخيار والكوسا واليقطين، وفقاً للجمعية الأمريكية، لعلوم البستنة. لكن حلو وعصيري مثل الفاكهة.

4. يساعدك على إنقاص الوزن:

يُعد تناول قطع من البطيخ الطازج كفاتح للشهية أو في السلطة طريقة جيدة منخفضة السعرات الحرارية- 40 سعر حراري لكل كوب فقط، للشبع قبل الوجبة ويمكن أن تكون استراتيجية مفيدة لـ فقدان الوزن.

5. مفيد لصحة القلب

ثبت أن مركب في البطيخ يقلل من مستويات الكوليسترول ويقلل من كمية اللويحات المسدودة للشريان في دراسة أجراها باحثون من جامعة بوردو وجامعة كنتاكي في عام 2014.

في التجربة، أطعم الباحثون مجموعتين من الفئران بنظام غذائي غني بالدهون المشبعة والكوليسترول. أعطيت المجموعة الأولى أيضاً ماء يحتوي على عصير بطيخ بينما أعطيت المجموعة الأخرى ماء يحتوي على محلول يطابق محتوى الكربوهيدرات في عصير البطيخ.

الفئران التي شربت عصير البطيخ انتهى بها الأمر بنسبة 50٪ أقل من LDL، أو ما يسمى بالكوليسترول “الضار”، في دمائها، كما شهدت انخفاضاً بنسبة 50٪ في الترسبات في الشرايين.

علاوة على ذلك، اكتسبت المجموعة التجريبية من الفئران وزناً أقل بنسبة 30٪ من المجموعة الضابطة. يقترح الباحثون أن السيترولين، وهو مركب موجود في البطيخ، قد يكون مسؤولاً عن النتيجة الإيجابية.

6. تقليل استهلاكك من السكريات المضافة:

شريحة أو قطعتين من البطيخ مغذية بشكل كبير. لذا، فإن تناول حلوى الطبيعة يمكن أن يساعدك على تقليل استهلاكك للسكر إذا كنت تستخدمه كبديل لتلك الخيارات غير الصحية. بالإضافة إلى ذلك، يعد البطيخ مصدراً جيداً للفيتامينات A و B-1 و B-6 والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد والليكوبين.