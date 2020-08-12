دراسة أمريكية: فيروس كورونا لا يتسبب فى إتلاف خلايا التذوق بشكل مباشر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة جديدة من مركز العلوم البيولوجية المتجددة بجامعة جورجيا الأمريكية، أن فيروس كورونا لا يضر بخلايا برعم التذوق بشكل مباشر، وتعد بذلك أول دراسة تشير إلى أن COVID-19 .على عكس الدراسات السابقة التي أظهرت أن الضرر قد يكون ناتجًا بشكل مباشر عن جزيء الفيروس، وجد الباحثون بقيادة Hongxiang Liu ، الأستاذ المشارك في علوم الحيوان والألبان في كلية العلوم الزراعية والبيئية بجامعة جورجيا UGA ، أن فقدان المذاق ناتج على الأرجح بشكل غير مباشر عن الأحداث الناجمة عن التهاب COVID-19.
فيروس كورونا لا يسبب تدمير لخلايا التذوق
وقال ليو: "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو معدل المرضى الذين أبلغوا عن فقدان التذوق في وقت لاحق ، في وقت ما بعد التعرض للفيروس". "هذا شيء نحتاج إلى مراقبته بعناية".
وتشير الدراسة التى نشرت في مجلة "ACS Pharmacology & Translational Science ، أيضًا إلى أن خلايا برعم التذوق ليست عرضة للإصابة بعدوى -CoV-2 ، لأن معظمها لا يعبر عن خلايا ACE2 ، وهي البوابة التى يستخدمها الفيروس لدخول الجسم.
وأضاف مؤلف الدراسة: "هذه الدراسة ليست الأولى من نوعها لدراسة تعبير ACE2 في تجويف الفم، لكنه أول من أظهر ، خاصة فيما يتعلق بفيروس كورونا وبقاء خلية برعم التذوق ، أن هناك آليات أخرى لموت الخلايا تلعب دورًا في ذلك."
أراد الفريق الطبى، معرفة ما إذا كان يتم التعبير عن الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 على وجه التحديد في خلايا برعم التذوق ، وكذلك عندما يظهر هذا المستقبل لأول مرة على خلايا الأنسجة الفموية أثناء نمو الجنين ، من خلال دراسة الفئران ككائن حي نموذجي.
على الرغم من أن نسخة الفئران من ACE2 ليست عرضة للإصابة بـ -CoV-2 ، إلا أن دراسة مكان التعبير عنه في الفئران يمكن أن تساعد في توضيح ما يحدث عندما يصاب الأشخاص ويفقدون حاسة التذوق ، بالنظر إلى أن الفأر والبشر يتشاركون أنماط تعبير مماثلة لـ الجينات.
قال ليو: "الفئران لديها نسخة خلوية مختلفة من إنزيم ACE2 ، مما يجعلها منيعة ضد عدوى كورونا- CoV-2". "كانت الخطوة المنطقية الأولى هي هندسة نموذج وراثيًا لفحص تعبير مستقبل الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 في الفئران من النوع البري ، لتقديم نظرة ثاقبة لما يحدث عند البشر."
من خلال تحليل البيانات من الخلايا الفموية للفئران البالغة ، وجد الباحثون أن الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 تم إثرائه في الخلايا التي تعطي اللسان سطحه الخشن ، ولكن لا يمكن العثور عليه في معظم خلايا برعم التذوق، هذا يعني أن الفيروس ربما لا يؤثر على فقدان التذوق من خلال العدوى المباشرة لهذه الخلايا.
ووفقًا للفريق ، هذا هو البحث الوحيد عن COVID-19 الذي نعرفه ، والذي يتضمن آليات فقدان التذوق، ففقدان التذوق في اللسان أكثر تعقيدًا ويصعب التحقق من صحته ، بسبب تعقيد الخلايا وتركيبات الأنسجة ومستوى التعبير المحدود من مستقبلات ACE2 ".
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