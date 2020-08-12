شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن اللقاح الروسى لفيروس كورونا وسبب تسميته سبوتنيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت روسيا أمس الثلاثاء، تسجيل أول لقاح لفيروس كورونا، والذى تم تطويره بالاشتراك بين معهد الجمالية للأبحاث، ووزارة الدفاع الروسية، ليمثل أول لقاح يتم اطلاقه لمحاربة وباء فيروس كورونا الذى أدى لإصابة 20 مليون شخص على مستوى العالم..

تعرف على أهم المعلومات المتعلقة بلقاح كورونا..

*وافقت روسيا يوم الثلاثاء على أول لقاح فى العالم لمحاربة فيروس كورونا Covid-19 للاستخدام على نطاق واسع بعد أقل من شهرين من الاختبارات البشرية..



لقاج فيروس كورونا من روسيا

* أطلق عليه سبوتنيك 5" Sputnik V "، يستحضر اسم اللقاح على أول قمر صناعي فى العالم، تم إطلاقه في المدار، وهو سبوتنيك، خلال سباق الفضاء فى الحرب الباردة، والذي كان يُنظر إليه أيضًا على أنه منافسة على المكانة الدولية.

* بعد الموافقة عليه تقدمت 20 دولة بطلب للحصول على مليار جرعة من اللقاح الروسى.

*أشاد الرئيس بوتين بهذا اللقاح باعتباره دليلاً على براعة روسيا العلمية..

*سيتم إجراء تجارب المرحلة الثالثة بالتوازي مع الإنتاج الضخم للقاح، بما في ذلك في البرازيل.

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لقاح كورونا وكيفيه عمله

*سيتم تقديم التطعيم للأطباء والمعلمين أولاً، مع إتاحة اللقاح للمسعفين اعتبارًا من أواخر أغسطس أو سبتمبر.

* بدء انتاج اللقاح الروسى فى سبتمبر وتكليف 3 شركات لإنتاجه..

*الاعلان عن حملة كبرى لتطعيم الناس مجانا بحلول أكتوبر.

*طرح اللقاح واستخدامه بشكل عام اعتبارًا من الأول من يناير 2021، حيث سيكون التطعيم طوعيا.

* قال الرئيس بوتين إن اللقاح، الذي طوره معهد الجمالية في موسكو، آمن وفعال ويشكل مناعة قوية ضد فيروس كورونا قد تستمر لمدة تصل إلى عامين.

*أكثر من 5 دول تعمل الآن بنشاط لبدء إنتاج اللقاح الروسي..

* تم انتاجه على شكلين سائل وجاف.