شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تجدد الأمل.. غسول الفم قد يقلل من خطر انتقال فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشار عدد من العلماء إلى إمكانية أن تعطل غسولات الفم فيروسات Sars-Cov-2 ، وقد تجلى ذلك في تجارب استنبات الخلايا من قبل علماء الفيروسات من جامعة Ruhr-Universität Bochum الألمانية، ووفقا للباحثين، يمكن اكتشاف حمولات فيروسية عالية في تجويف الفم والحلق لبعض مرضى Covid-19، و يمكن أن يساعد استخدام غسولات الفم الفعالة ضد -كوفيد -2 على تقليل الحمل الفيروسي وربما خطر انتقال الفيروس التاجي على المدى القصير.

وقد يكون هذا مفيدًا ، على سبيل المثال ، قبل علاجات الأسنان، ومع ذلك ، فإن غسول الفم ليس مناسبًا لعلاج عدوى Covid-19 أو لحماية نفسك من الإصابة بالفيروس.

تم وصف نتائج الدراسة من قبل الفريق برئاسة توني مايستر والبروفيسور ستيفاني بفندر والبروفيسور إيك شتاينمان من مجموعة أبحاث علم الفيروسات الجزيئية والطبية ومقرها بوخوم في مجلة الأمراض المعدية .



غسول الفم وفيروس كورونا

8 غسولات للفم في اختبار مزرعة الخليةاختبر الباحثون ثمانية غسولات للفم بمكونات مختلفة متوفرة في الصيدليات أو الصيدليات في ألمانيا، وقاموا بخلط كل غسول للفم مع جزيئات من الفيروسات ومادة متداخلة ، وكان الهدف من ذلك هو إعادة تكوين تأثير اللعاب في الفم. ثم تم رج الخليط لمدة 30 ثانية لمحاكاة تأثير الغرغرة. 8 غسولات للفم في اختبار مزرعة الخليةاختبر الباحثون ثمانية غسولات للفم بمكونات مختلفة متوفرة في الصيدليات أو الصيدليات في ألمانيا، وقاموا بخلط كل غسول للفم مع جزيئات من الفيروسات ومادة متداخلة ، وكان الهدف من ذلك هو إعادة تكوين تأثير اللعاب في الفم. ثم تم رج الخليط لمدة 30 ثانية لمحاكاة تأثير الغرغرة.

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استخدموا خلايا Vero E6 ، التي تستقبل بشكل خاص -Cov-2 ، لتحديد عيار الفيروس، ومن أجل تقييم فعالية غسولات الفم ، عالج الباحثون أيضًا معلقات الفيروس باستخدام مستنبت الخلية بدلاً من غسول الفم قبل إضافتها إلى مزرعة الخلية.

خفضت جميع المستحضرات المختبرة عيار الفيروس الأولي، قللت 3 غسولات للفم من ذلك لدرجة أنه لا يمكن اكتشاف أي فيروس بعد وقت التعرض لمدة 30 ثانية، ولكن ما إذا كان هذا التأثير مؤكدًا في الممارسة السريرية ومدة استمراره يجب التحقيق فيه في مزيد من الدراسات.

يشير المؤلفون إلى أن غسولات الفم ليست مناسبة لعلاج كوفيد -19، "فالغرغرة بغسول الفم لا يمكن أن تمنع إنتاج الفيروسات في الخلايا ، ولكن يمكن أن تقلل من الحمل الفيروسي على المدى القصير حيث تأتي أكبر احتمالية للعدوى، وبالتحديد في تجويف الفم والحلق - وهذا يمكن أن يكون مفيدًا في مواقف معينة ، مثل طبيب الأسنان أو أثناء الرعاية الطبية لمرضى Covid-19 ".



الدراسات السريرية جارية الدراسات السريرية جارية

تدرس مجموعة Bochum إمكانيات دراسة سريرية حول فعالية غسول الفم على فيروسات Sars-Cov-2 ، والتي يرغب العلماء خلالها في اختبار ما إذا كان يمكن أيضًا اكتشاف التأثير في المرضى ومدة استمراره. دراسات مماثلة جارية بالفعل في سان فرانسيسكو ؛ فريق بوخوم على اتصال بالباحثين الأمريكيين.