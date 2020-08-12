شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح فايزر الأمريكية لكورونا ينتج استجابة مناعية فى المرحلة المبكرة من التجارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نجح لقاح كورونا المحتمل الذى طورته شركة الأدوية الأمريكية Pfizer وشركة التكنولوجيا الحيوية BioNTech في حدوث استجابة مناعية "قوية" لدى البالغين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عامًا ، وفقًا لتقرير مؤقت لتجربة سريرية مبكرة ، نشرت في مجلة نيتشر اليوم الأربعاء.

ووفقا لتقرير لصحيفة timesnownews لاحظ الباحثون أن BNT162b1 هو لقاح من RNA يثير استجابة مناعية عن طريق محاكاة جزيء mRNA الذي يستخدمه الفيروس التاجي الجديد كورونا لبناء البروتينات المعدية.

وفقًا للدراسة ، يتم إعطاء اللقاح المرشح عن طريق الحقن العضلي ، ويمكن الخلايا البشرية من إنتاج بروتينات جزء من مجال ربط مستقبلات كورونا ، والذي يتم تدريب الجهاز المناعي ضده لإنتاج الأجسام المضادة.

وقال الباحثون إن مثل هذه اللقاحات تعتبر بشكل عام آمنة وقد سهلت التطور السريع للقاحات ضد كورونا، فهو واحد من العديد من لقاحات الحمض النووي الريبي المرشحة التي تتم دراستها بالتوازي لاختيارها للتقدم إلى تجربة سلامتها وفعاليتها.

في المرحلة 1/2 من التجربة ، قام العلماء بتقييم السلامة والآثار الجانبية والجرعة الآمنة لمرشح اللقاح في 45 من البالغين الأصحاء (23 رجلاً و 22 امرأة غير حامل) تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عامًا.

أشارت الدراسة إلى أنه تم اختيار المشاركين بصورة عشوائية لتلقي 10 ميكروجرام (جم) أو 30 جم أو 100 جم من BNT162b1 أو دواء وهمي وقال العلماء إن المشاركين في المجموعتين 10 جم و 30 جم تلقوا أيضًا جرعة ثانية في اليوم 21

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بناءً على الدراسة ، قال الباحثون إن BNT162b1 جيد التحمل بشكل عام ، على الرغم من أن بعض المشاركين عانوا من آثار جانبية خفيفة إلى متوسطة ، والتي زادت مع مستوى الجرعة ، في الأيام السبعة التالية للتلقيح ، بما في ذلك الألم في موقع الحقن ، والتعب ، والصداع ، والحمى. واضطراب النوم.

وأوضحوا إن اللقاح أثار "استجابة مناعية قوية" لدى المشاركين ، والتي زادت مع مستوى الجرعة ، ومع جرعة ثانية وفقًا للدراسة ، كانت الأجسام المضادة ضدكورونا موجودة بعد 21 يومًا من تلقيح واحد على جميع مستويات الجرعة ، وكانت هناك زيادة كبيرة في الأجسام المضادة لـ SARS-CoV-2 بعد سبعة أيام من الثانية 10- جم أو 30.

ولاحظ أن الاستجابة المناعية كانت أقوى بكثير في مجموعة 30 جم منها في مجموعة 10 جم.ومع ذلك ، قال العلماء إنه لا توجد اختلافات ملحوظة في الاستجابة المناعية بين مجموعات 30 و 100 جم بعد جرعة واحدة ، وبما أن المشاركين الذين تلقوا جرعة 100 جم عانوا أيضًا من آثار جانبية أكبر ، لم يتلقوا جرعة ثانية .

وقالوا إن مستويات الأجسام المضادة المعادلة لدى المشاركين كانت أعلى بـ 1.9 إلى 4.6 مرة من تلك الموجودة في المرضى الذين يتعافون من عدوى السارس.

على الرغم من أن هذه المقارنة توفر معيارًا لتقييم الاستجابة المناعية الناتجة عن اللقاح وقدرة اللقاح على توفير الحماية ، يعتقد الباحثون أن تجارب المرحلة الثالثة ضرورية لتحديد فعالية BNT162b1.

وأوضحوا إن الدراسة تسجل أيضًا البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و 85 عامًا ، مضيفين أن المراحل اللاحقة ستعطي الأولوية لتسجيل مجموعات أكثر تنوعًا.