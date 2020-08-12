شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة توضح دور الجهاز المناعى فى الإصابة بالحالات الشديدة لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن باحثون من تقديم رؤى جديدة حول دور الجهاز المناعي في الإصابة بفيروس كوفيد -19 الحاد، وذلك من خلال إجراء تحليلات متقدمة لتنشيط الجهاز المناعي في المرضى الذين يعانون من COVID-19 الحاد .ووفقا للدراسة التى نشرت فى المجلة العلمية Cell Reports Medicine، قام الباحثون في Karolinska Institutet بتحديد العديد من أنواع الخلايا التي تلعب دورًا رئيسيًا في الاستجابة المناعية لفيروس كورونا الجديد والالتهاب المفرط الذي لوحظ في الحالات الشديدة من المرض.

وأوضح الباحث الرئيسى بالدراسة، أن هذه النتائج ذات قيمة في تحسين التقييم السريري للمرضى وفي تطوير علاجات جديدة تعدل وتخفف من رد الفعل المفرط للجهاز المناعي لدى المرضى المصابين بـ COVID-19 الشديد" .



دور الجهاز المناعى

أجريت التحليلات في مختبر العلوم في السويد ، على عينات مأخوذة من مرضى مصابين بـ COVID-19 شديد تم علاجهم في هلسنكي ، فنلندا، حيث استخدم الباحثون مجموعة من التقنيات المتقدمة لتحليل التركيب الكامل ووظيفة الجهاز المناعي في ما يصل إلى 14 عينة دم متكررة من كل مريض.

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وقال الباحث بالدراسة: "لقد مكننا هذا من إجراء تحليل مفصل بشكل غير عادي لتنشيط الجهاز المناعي أثناء COVID-19 الحاد ، وقد وصفنا العديد من التفاصيل الجديدة لاستجابة الجهاز المناعي للفيروس واستجابته المفرطة في المرضى المصابين بأمراض خطيرة".

تظهر نتائجهم ، من بين أمور أخرى ، أن نوعًا من خلايا الدم البيضاء يسمى الحمضات ، تلعب دورًا مهمًا في الإصابة بفيروس COVID-19 الحاد.

حيث تتمدد هذه الخلايا في الدم قبل وقت قصير من معاناة المرضى من التدهور بسبب فرط الالتهاب الرئوي و ARDS (متلازمة الضائقة التنفسية الحادة) التي تتطلب رعاية مركزة.

و تم العثور على خلايا الدم البيضاء الأخرى التي تسمى الخلايا القاعدية في هذه الدراسة لتكون متورطة في تطوير استجابات قوية للأجسام المضادة أثناء العدوى، كما حدد الباحثون أيضًا كيف يتعافى الجهاز المناعي لدى المرضى الذين تعافوا من COVID-19 الحاد.