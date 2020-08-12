شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تخطط لإنتاج 5 ملايين جرعة شهريًا من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت روسيا اليوم الأربعاء، إن الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا " Covid-19"، ستكون جاهزة لبعض المسعفين والأطباء في غضون أسبوعين، ورفضت المخاوف المتعلقة بالسلامة التي لا أساس لها، والتي عبر عنها بعض الخبراء بسبب موافقة موسكو السريعة على اللقاح، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.

وأضافت الوكالة، أن اللقاح لم ينته بعد من التجارب النهائية. حوالي 10٪ فقط من التجارب السريرية ناجحة ويخشى بعض العلماء أن موسكو قد تضع مكانتها الوطنية قبل الأمان.

وقال وزير الصحة ميخائيل موراشكو، يوم الأربعاء "يبدو أن زملاءنا الأجانب يستشعرون المزايا التنافسية المحددة للعقار الروسي، ويحاولون التعبير عن آراء لا أساس لها من الصحة في رأينا".

وأضاف، أن اللقاح الذي طوره معهد الجمالية بموسكو سيتم إعطاؤه للأشخاص، بمن فيهم الأطباء، على أساس تطوعي، وسيكون جاهزًا قريبًا.

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وأكد، أنه سيتم استلام الطرود الأولى من اللقاح الطبي ضد عدوى فيروس كورونا خلال الأسبوعين المقبلين ، بالأساس للأطباء".

وأضاف ألكسندر جينسبرج، مدير معهد الجمالية، إن التجارب السريرية سيتم نشرها بمجرد تقييمها من قبل خبراء روسيا.وأوضح، إن روسيا تخطط لتكون قادرة على إنتاج 5 ملايين جرعة شهريًا بدء من ديسمبر.

قال مكتبها الرئاسي إن كازاخستان تخطط لإرسال مسؤولين حكوميين إلى موسكو في وقت لاحق من هذا الشهر لمناقشة إمكانية تسليم اللقاح.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم الثلاثاء، إن روسيا أصبحت أول دولة تمنح الموافقة التنظيمية للقاح فيروس كورونا COVID-19، بعد أقل من شهرين من الاختبارات البشرية.