شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. ما هو تحليل الكالسيوم فى البول؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكالسيوم من أكثر المعادن شيوعاً في الجسم تستخدم جميع الخلايا في الجسم الكالسيوم لأداء وظائف مختلفة، يستخدم الجسم الكالسيوم لبناء وإصلاح العظام والأسنان، يساعد الكالسيوم أيضًا الأعصاب والقلب والعضلات على العمل بشكل صحيح ، ويساعد الدم على التجلط، يتم إجراء اختبار الكالسيوم في البول لقياس كمية الكالسيوم التي تخرج من الجسم عن طريق البول يُعرف الاختبار أيضًا باسم اختبار Ca + 2 البولي، وفقا لتقرير لموقع healthline.

عندما تنخفض مستويات الكالسيوم في الدم بشكل كبير ، تفرز العظام ما يكفي من الكالسيوم لإعادة المستوى في الدم إلى طبيعته عندما ترتفع مستويات الكالسيوم بشكل كبير ، يتم تخزين فائض الكالسيوم في العظام أو طرده من الجسم عن طريق البول أو البراز.

تعتمد كمية الكالسيوم الموجودة في الجسم على العوامل التالية:

كمية الكالسيوم المأخوذة من الطعام، كمية الكالسيوم وفيتامين د التي يتم امتصاصها عن طريق الأمعاء، مستوى الفوسفات في الجسم، مستويات هرمون معينة مثل هرمون الاستروجين والكالسيتونين وهرمون الغدة الدرقية.

في كثير من الأحيان ، لا تظهر أي أعراض على الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية أو منخفضة من الكالسيوم ، خاصة إذا تغيرت مستويات الكالسيوم ببطء يجب أن تكون مستويات الكالسيوم مرتفعة للغاية أو منخفضة للغاية أو تتغير بسرعة حتى تظهر الأعراض.

تشمل أسباب إجراء اختبار الكالسيوم في البول ما يلي:

تقييم ما إذا كانت مستويات الكالسيوم العالية في البول قد أدت إلى تكون حصوات الكلى.

تقييم ما إذا كان مدخولك الغذائي من الكالسيوم مرتفعًا بدرجة كافية.

تقييم مدى امتصاص الأمعاء للكالسيوم.

الكشف عن الحالات التي تؤدي إلى فقدان الكالسيوم من عظامك.

تقييم مدى كفاءة عمل كليتيك.

البحث عن مشاكل الغدة الجار درقية.

عادةً ما يكون اختبار الكالسيوم في الدم أكثر دقة في اكتشاف حالات معينة مثل أمراض العظام المحددة والتهاب البنكرياس وفرط نشاط جارات الدرق.

كيف تستعد لاختبار الكالسيوم في البول؟

استعدادًا لاختبار الكالسيوم في البول ، قد يطلب منك طبيبك التوقف عن تناول الأدوية التي قد تؤثر على نتائج الاختبار بالإضافة إلى ذلك ، قد يطلب منك طبيبك اتباع نظام غذائي بمستوى معين من الكالسيوم لعدة أيام قبل الاختبار.

كيف يتم فحص الكالسيوم في البول؟

يقيس اختبار الكالسيوم في البول كمية الكالسيوم في عينة مأخوذة من كل البول الذي يتم إنتاجه في فترة 24 ساعة يستمر الاختبار من صباح يوم واحد إلى صباح اليوم التالي.

عادة ما يتم اتباع هذه الخطوات لاختبار البول:

في اليوم الأول تتبول بعد الاستيقاظ ولا تدخر البول.

خلال الـ 24 ساعة القادمة ، تقوم بجمع كل البول اللاحق في وعاء.

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تقوم بعد ذلك بإغلاق الحاوية والاحتفاظ بها في الثلاجة خلال فترة التجميع التي تبلغ 24 ساعة تأكد من وضع اسمك على الحاوية بالإضافة إلى تاريخ ووقت الانتهاء من الاختبار.

في اليوم الثاني ، تتبول في الحاوية بعد الاستيقاظ.

ماذا تعني نتائج الاختبار؟نتائج طبيعية

كمية الكالسيوم في بول الشخص الذي يتناول نظامًا غذائيًا عاديًا تتراوح من 100 إلى 300 ملليجرام يوميًا (مجم / يوم) النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الكالسيوم ينتج عنه 50 إلى 150 مجم / يوم من الكالسيوم في البول.

نتائج غير طبيعية

إذا كانت مستويات الكالسيوم في البول مرتفعة بشكل غير طبيعي ، فقد تكون علامة على:

فرط نشاط جارات الدرقية: حالة تنتج فيها الغدة الجار درقية الكثير من هرمون الغدة الجار درقية ، والذي قد يسبب أيضًا التعب وآلام الظهر والتهاب العظام

متلازمة الحليب القلوي: حالة تنتج عن تناول الكثير من الكالسيوم ، وعادة ما تظهر عند النساء الأكبر سنًا اللائي يتناولن الكالسيوم لمنع هشاشة العظام

فرط كالسيوم البول مجهول السبب: وجود الكثير من الكالسيوم في البول بدون سبب

الساركويد: مرض يحدث فيه التهاب في الغدد الليمفاوية أو الرئتين أو الكبد أو العينين أو الجلد أو الأنسجة الأخرى.

الحماض الأنبوبي الكلوي: ارتفاع مستويات الحموضة في الدم لأن الكلى لا تجعل البول حمضيًا بدرجة كافية.

تسمم فيتامين د: الكثير من فيتامين د في جسمك.

استخدام مدرات البول العروية: نوع من حبوب الماء التي تعمل على جزء واحد من الكلى لزيادة فقدان الماء عن طريق الكلى.

إذا كانت مستويات الكالسيوم في البول منخفضة بشكل غير طبيعي ، فقد تكون علامة على:

- اضطرابات سوء الامتصاص: مثل القيء أو الإسهال ، بسبب عدم هضم العناصر الغذائية بشكل صحيح

- نقص فيتامين د

- قُصورُ الدُّرَيْقات: مرض لا تنتج فيه الغدة الدرقية ما يكفي من هرمون معين للحفاظ على مستويات الكالسيوم والفوسفور المناسبة.