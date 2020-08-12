شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بالصحة العالمية: روسيا لديها استعدادات لإنتاج لقاحات عالية الجودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة رنا الحجة، مدير إدارة البرامج الصحية، بمنظمة الصحة العالمية، في بيان لها اليوم، أن اللقاح الروسى هو موضوع الساعة، والعالم كله في انتظار اللقاح، موضحة أن المنظمة عندما أعلنت عن جائحة فيروس كورونا، قامت بجهود مكثفة لتسريع البحوث لاكتشاف لقاح فعال، وأطلقت المنظمة مبادرة لتسريع اللقاحات والأدوية.

وقالت: حاليا هناك عدة لقاحات في مراحل الأبحاث، واللقاح الروسى واحد من هذه اللقاحات، وفكرة انتاج اللقاحات لابد أن تتطلب معايير عملية دقيقة ومعقدة، ونقوم بتجربة اللقاحات على البشر لمعرفة فعاليتها وأمانها، و لدينا خبرة باللقاحات لمنع حدوث مضاعفات منها، ونطلب لكل لقاح أن يخضع على 3 مراحل من التجارب، لتقييم أمان التطعيم، والمرحلة الثالثة هي الأهم لتطوير اللقاحات، وننتظر العام المقبل للوصول إلى عدة لقاحات فعالة لمنع تفشى فيروس كورونا.

وقالت، إن منظمة الصحة العالمية، تعمل مع جميع دول العالم للتحضير للقاحات، من كل من أمريكا، والصين، وانجلترا، ونطلب أن يخضوا لكل هذه التجارب.

وأشارت، إلى أنه بالنسبة للقاح الروسى، فهم أنهوا المرحلة الثانية، وجارى إجراء التجارب بالمرحلة الثالثة، واللقاح تم تسجيله أمس، وجاهز لإعطائه محليا، ونحن على اتصال معهم، وروسيا لديها استعدادات لإنتاج لقاحات عالية الجودة من سنوات طويلة، وقامت بإنتاج لقاح للحمى الصفراء، ولقاحات أخرى مستعملة تكفى لاحتياجاتهم.

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وأشارت إلى المنظمة ليست جاهزة لأن نقول أن اللقاح الروسى جاهزا على المستوى العالمى، ولكن على اتصال مع روسيا، وبمجرد التأكد من فعالية اللقاح وأمانة سيتم الإعلان عنه على المستوى العالمى.

وقالت ان عدد الإصابات العالمية لفيروس كورونا بلغت 20.120.919 مليون حالة مؤكدة، و 736.766 ألف حالة وفاة، وفقا لآخر احصائيات للمنظمة اليوم الأربعاء، وتعافى 14 مليون شخص من فيروس كورونا على مستوى العالم.

من جانبه، قال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إن منظمة الصحة العالمية، والسلطات الصحية الروسية، تناقشان عملية التأهيل المسبق المحتمل لمنظمة الصحة العالمية للقاح فيروس كورونا COVID-19 الذى تم اعتماده وتسجيله أمس الثلاثاء.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اعلن إن روسيا أصبحت أول دولة في العالم تمنح الموافقة التنظيمية للقاح فيروس كورونا COVID-19 بعد أقل من شهرين من الاختبارات البشرية، وهي خطوة أشادت بها موسكو كدليل على براعتها العلمية.

وقال طارق جسارفيتش، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، "نحن على اتصال وثيق بالسلطات الصحية الروسية والمناقشات جارية فيما يتعلق بالتأهيل المسبق المحتمل لمنظمة الصحة العالمية للقاح، ولكن مرة أخرى يشمل التأهيل المسبق لأي لقاح مراجعة وتقييم صارمين لجميع بيانات السلامة والفعالية المطلوبة.