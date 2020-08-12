شكرا لقرائتكم خبر عن مشرعون بمجلس النواب الأمريكى يطالبون بسحب السجائر الإلكترونية من السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المشرعون بمجلس النواب الأمريكى، هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA، بسحب منتجات السجائر الإلكترونية من السوق مؤقتًا طوال فترة أزمة فيروس كورونا.

وقال موقع CNN الإخبارى إن الخطاب، الذى تم إرساله إلى الدكتور ستيفن هان مفوض هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA، يوم الثلاثاء، يجعل هذه المكالمة بناءً على الأبحاث الناشئة التى تشير إلى أن التدخين الإلكتروني أو استخدام السجائر الإلكترونية، يمكن أن يؤدى إلى زيادة خطر تشخيص الإصابة بـCovid-19 والمعاناة من الأعراض.

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وطالب رجا كريشنامورثي رئيس لجنة مجلس النواب للرقابة والإصلاح الفرعية المعنية بالسياسة الاقتصادية والاستهلاكية، الذى أرسل الرسالة نيابة عن اللجنة الفرعية، إن السجائر الإلكترونية تنتشر بين الشباب فى الأعمار التى لا تتجاوز 13 عامًا، وهو أمر مقلق بشكل خاص، لأنها تجعلهم عرضة للإصابة بفيروس كورونا COVID-19، ما يهدد صحة وسلامة الأمريكيين من جميع الأعمار.

وفى الرسالة طلبت اللجنة الفرعية من هان، أن يؤكد بحلول 18 أغسطس، وفى غضون أسبوع واحد، ما إذا كانت الهيئة الأمريكية FDA، ستقوم بإخلاء السوق مؤقتًا من جميع السجائر الإلكترونية، بالنظر إلى أن العالم لا يزال لا يعرف الكثير عن فيروس كورونا الجديد، وأن السجائر الالكترونية ظهرت مؤخرًا، ولا يعرف الكثيرون عن كيفية تأثير الاثنين على بعضهما البعض أو ارتباطهما ببعض.

لكن بدأت بعض الدراسات الجديدة في استكشاف الصلات المحتملة، وتحديداً كيف يمكن أن تواجه السجائر الإلكترونية وقتًا أكثر صعوبة في مكافحة عدوى فيروس كورونا، ويمكن أن تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.