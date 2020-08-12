شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خرافات شائعة حول ألم المفاصل وعلاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك الكثير من المعلومات الخاطئة حول ألم وعلاج ألم المفاصل، ومن هذه الخرافات أن كل الآلام التي تصيب المفاصل هي بسبب التهاب في المفصل، لكن هذا الأمر غير صحيح بحسب ما أكدت الدكتورة إيلين سني، أخصائية الروماتيزم في كلايفند كلينيك بأمريكا، وفي هذا التقرير جمعنا بعض المفاهيم الخاطئة الشائعة حول ألم المفاصل.

5 خرافات حول ألم المفاصل وعلاجه

الخرافة الأولى: كل آلام المفاصل سببها التهاب المفاصل

الحقيقة: أمراض أخرى، مثل التهاب الأوتار، التهاب الجراب أو إصابات الأنسجة الرخوة الأخرى تسبب أيضًا آلامًا في المفاصل هذه هياكل شائعة توجد حول المفاصل الفعلية يمكن أن تسبب الألم والتورم وتحاكي آلام المفاصل.

الفصال العظمي هو أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعًا، خاصة عند المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا. قد تشمل أعراضك تورمًا وألمًا وقد تواجه صعوبة في تحريك مفاصلك.

يبدأ ألم المفاصل بشكل شائع في الخمسينيات من العمر ويزداد سوءًا بمرور الوقت، ومع ذلك ، هناك العديد من الهياكل حول المفاصل التي يمكن أن تسبب الألم أيضًا في نفس المناطق مثل التهاب الأوتار أو التهاب الجراب أو إصابات الأنسجة الرخوة سيؤدي التقييم من قبل أخصائي أمراض الروماتيزم إلى التشخيص والعلاج المناسبين.

الأسطورة الثانية: يؤدي الطقس الممطر والرطب إلى تفاقم ألم المفاصل

الحقيقة: على الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أن الوخز في الركبة أو المفصل يمكن أن يتنبأ باقتراب حدوث المطر، فلا يوجد دليل علمي قوي على أن الرطوبة تزيد من حدة أعراض التهاب المفاصل.

Advertisements

الخرافة الثالثة: ابتعد عن التمارين الرياضية إذا كان لديك التهاب المفاصل

الحقيقة: قد يساعد التمرين المنتظم والخفيف على علاج التهاب المفاصل، على الرغم من أن المفاصل المصابة بالتهاب المفاصل تحتاج أحيانًا إلى فترة راحة قصيرة تليها عودة تدريجية إلى النشاط من المهم الحفاظ على قوتك ونطاق حركتك في مفاصلك نشجع حركة مفاصلك حتى لو كنت تعاني من التهاب المفاصل.

الخرافة الرابعة: الزبيب والجريب فروت والباذنجان أو غيرها من الخضروات هي علاجات لالتهاب المفاصل

الحقيقة: لا يوجد علاج لالتهاب المفاصل، لكن الأدوية وتغييرات نمط الحياة يمكن أن تدير الأعراض بشكل فعال وتسمح بالنشاط الطبيعي ومع ذلك ، فإن الانتباه إلى الطعام الذي تضعه في جسمك يمكن أن يساعد في تخفيف الأعراض.

تحتوي بعض الفواكه والخضروات على خصائص مضادة للالتهابات تساعد على تهدئة الألم.

الخرافة الخامسة: لا تستخدم الثلج في حالة التهاب المفاصل

الحقيقة: كلا من البرودة والحرارة مفيدان لالتهاب المفاصل أنت تفعل ما يشعرك بالرضا عن ألم مفاصلك.

إن وضع الثلج ليلاً يمكن أن يخفف من التهاب المفاصل الناتج عن الأنشطة اليومية ويمكن أن يؤدي استخدام الحرارة في الصباح إلى إرخاء العضلات التي تحرك المفاصل المتيبسة.

إذا كنت تضع الثلج على مفاصلك المؤلمة، ضع كيسًا من الثلج لمدة 20 دقيقة في كل مرة إذا لم يكن لديك أي أكياس ثلج في متناول اليد ، فخذ كيسًا من الخضروات المجمدة.

الوسادة الحرارية تصنع المعجزات في حالة التهاب المفاصل أيضًا.